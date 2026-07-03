Iznad ruskog grada diže se gust dim: Ukrajinci pogodili važnu rusku tvornicu

Ukrajinska vojska navodno je tijekom noći u petak izvela napad na ruski Belgorod, pri čemu je pogođena tvornica energetske opreme Energomash, prenosi Kyiv Independent.

Na snimkama i fotografijama koje se šire društvenim mrežama vidi se požar i gust dim iznad jednog od pogona. Razmjeri štete zasad nisu poznati.

In Belgorod, after the attack, locals are reporting power and water outages. The Michurinskaya thermal power station was targeted in the attack. pic.twitter.com/bDfDT1P7pe — GMan | GMan’s Chronicle (@FAB87F) July 3, 2026

Tvornica Belgorod smatra se važnim proizvođačem u ruskom energetskom sektoru. Prema dostupnim navodima, proizvodi opremu za elektrane te za naftnu i plinsku industriju.

Ukrajinska vojska zasad se nije oglasila o navodnom napadu, a izvještaji nisu neovisno potvrđeni. Nije poznato ni koje je oružje korišteno, iako se Kijev u sličnim napadima na rusku infrastrukturu često oslanja na bespilotne letjelice domaće proizvodnje.

Sve češći napadi

Belgorod je česta meta ukrajinskih udara zbog blizine granice i bojišnice. Grad se nalazi oko 70 kilometara od Harkiva.

Ukrainian forces carried out a HIMARS missile strike on Russia’s Belgorod this morning, hitting a power substation and setting it ablaze. pic.twitter.com/qfq8ZRjauv — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 3, 2026

Napad se, prema navodima, dogodio u trenutku kada Ukrajina sve češće gađa rusku energetsku, naftnu i plinsku infrastrukturu. Kijev time pokušava oslabiti ključne opskrbne pravce i izvore prihoda kojima Moskva financira rat.

Ukrajinske Snage besposadnih sustava ranije su objavile da su u 48-satnoj operaciji u srijedu i četvrtak pogodile 12 elektroenergetskih trafostanica i jednu plinsku distribucijsku stanicu na područjima pod ruskom okupacijom.

Rusija se posljednjih tjedana suočava i s problemima u opskrbi gorivom, koje su dodatno pogoršali ukrajinski napadi dronovima na rafinerije. U više regija uvedena su ograničenja prodaje goriva, dok se na društvenim mrežama šire objave o dugim čekanjima na benzinskim postajama.