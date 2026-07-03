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Iznad ruskog grada diže se gust dim: Ukrajinci pogodili važnu rusku tvornicu

Iznad ruskog grada diže se gust dim: Ukrajinci pogodili važnu rusku tvornicu
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Foto: Screenshot 'X'/Osinttechnical,FAB87F

Rusija se posljednjih tjedana suočava i s problemima u opskrbi gorivom, koje su dodatno pogoršali ukrajinski napadi dronovima na rafinerije

3.7.2026.
8:33
Jaga Komazec
Screenshot 'X'/Osinttechnical,FAB87F
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Ukrajinska vojska navodno je tijekom noći u petak izvela napad na ruski Belgorod, pri čemu je pogođena tvornica energetske opreme Energomash, prenosi Kyiv Independent.

Na snimkama i fotografijama koje se šire društvenim mrežama vidi se požar i gust dim iznad jednog od pogona. Razmjeri štete zasad nisu poznati.

Tvornica Belgorod smatra se važnim proizvođačem u ruskom energetskom sektoru. Prema dostupnim navodima, proizvodi opremu za elektrane te za naftnu i plinsku industriju.

Ukrajinska vojska zasad se nije oglasila o navodnom napadu, a izvještaji nisu neovisno potvrđeni. Nije poznato ni koje je oružje korišteno, iako se Kijev u sličnim napadima na rusku infrastrukturu često oslanja na bespilotne letjelice domaće proizvodnje.

Sve češći napadi

Belgorod je česta meta ukrajinskih udara zbog blizine granice i bojišnice. Grad se nalazi oko 70 kilometara od Harkiva.

Napad se, prema navodima, dogodio u trenutku kada Ukrajina sve češće gađa rusku energetsku, naftnu i plinsku infrastrukturu. Kijev time pokušava oslabiti ključne opskrbne pravce i izvore prihoda kojima Moskva financira rat.

Ukrajinske Snage besposadnih sustava ranije su objavile da su u 48-satnoj operaciji u srijedu i četvrtak pogodile 12 elektroenergetskih trafostanica i jednu plinsku distribucijsku stanicu na područjima pod ruskom okupacijom.

Rusija se posljednjih tjedana suočava i s problemima u opskrbi gorivom, koje su dodatno pogoršali ukrajinski napadi dronovima na rafinerije. U više regija uvedena su ograničenja prodaje goriva, dok se na društvenim mrežama šire objave o dugim čekanjima na benzinskim postajama.

UkrajinaRusijaBelgorodEnergenti
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