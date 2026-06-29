Putin prvi put priznao ozbiljan problem: 'Rusija prolazi kroz teško razdoblje'

Novi ukrajinski noćni napad izazvao je požar u velikoj rafineriji nafte u Slavjansku na jugu Rusije, pri čemu je jedna osoba poginula.

Ruski predsjednik Vladimir Putin prvi je put u nedjelju priznao da se Rusija suočava s "određenim manjkom" goriva, dok Ukrajina nastavlja napade na rusku energetsku infrastrukturu.

Rafinerija prerađuje gotovo četiri milijuna tona sirove nafte godišnje te je jedna od najvećih na jugu Rusije. Ujedno predstavlja važan izvor naftnih derivata za izvoz preko ruskih crnomorskih luka, uključujući loživo ulje, naftu za petrokemijsku industriju (naftu), te brodsko gorivo, piše Euronews.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je tijekom noćnih napada pogođena i još jedna ruska rafinerija u Jaroslavskoj oblasti, oko 700 kilometara od ukrajinske granice. Ruske vlasti zasad nisu potvrdile taj napad.

Moskva osjeća posljedice rata

Nakon najnovijih udara Putin je najavio jačanje zaštite naftne infrastrukture i povećanje proizvodnje goriva, dok Moskva sve više osjeća posljedice dugotrajnog rata.

Na sastanku s državnim dužnosnicima posvećenom stanju na tržištu goriva Putin je priznao da zemlja prolazi kroz "teško razdoblje", ali je ustvrdio da će Rusija "ispuniti sve svoje socijalne obveze".

Nedugo zatim izjavio je za državnu televiziju da će ruska vojna industrija ubrzano povećati proizvodnju sustava protuzračne obrane kako bi se odgovorilo na sve učestalije ukrajinske napade.

Istaknuo je kako problemi nisu kritični te najavio povećanje uvoza goriva i ubrzanje obnove oštećenih naftnih postrojenja kako bi se otklonio, kako je rekao, "privremeni manjak".

Posebno je obećao brzo riješiti nestašicu goriva na Krimu, navodeći da će isporuke na poluotok biti povećane kopnenim i morskim putem.

Putin: 'Cilj napada na rafinerije je izazvati podjele u Rusiji'

Govoreći za rusku državnu televiziju, Putin je ustvrdio da su ukrajinski napadi na rafinerije pokušaj da se "izazove raskol u ruskom društvu i prisili Rusiju da zaustavi, makar i nakratko, napredovanje svojih snaga na bojišnici te stvore uvjeti za pregovore pod uvjetima koji odgovaraju protivniku".

"Nećemo im dati tu priliku", rekao je Putin, dodajući kako "napadi na našu infrastrukturu, bez obzira na to gdje su usmjereni, nemaju nikakav utjecaj na stanje na bojištu".

Ruski predsjednik pritom je prvi put otkrio da je Ukrajina navodno predložila obostranu obustavu dubokih udara na ciljeve iza bojišnice. Putin tvrdi da je Kijev takav prijedlog iznio zato što Rusija raspolaže znatno snažnijim sposobnostima za napade velikog dometa.

Prema njegovim riječima, Ukrajina je također predložila okvir prema kojem bi se aktivne borbe ograničile isključivo na četiri ukrajinske regije koje je Rusija jednostrano anektirala 2022. godine, ali ih nikada nije u potpunosti stavila pod svoju kontrolu – Donjecku, Luhansku, Hersonsku i Zaporišku oblast.

Putin je taj prijedlog odbacio, ocijenivši ga strateškim manevrom kojim bi se pomoglo ukrajinskim oružanim snagama. Kazao je da bi prihvaćanje takvog sporazuma omogućilo Ukrajini prebacivanje snaga s drugih bojišta i njihovo usmjeravanje isključivo na obranu tih četiriju jugoistočnih regija.

Zelenski: 'Svaki napad smanjuje resurse ruskog ratnog stroja'

Kijev je posljednjih mjeseci intenzivirao napade velikog dometa na ruske vojne i energetske objekte s ciljem slabljenja prihoda kojima Moskva financira invaziju na Ukrajinu, koja je ušla u petu godinu.

"Naše 'sankcije dugog dometa' pogodile su dvije ruske rafinerije nafte", napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na Telegramu.

"Svaki takav udar znači manje resursa za ruski ratni stroj i još jedan korak prema miru", poručio je.

Kampanja napada ozbiljno je poremetila opskrbu gorivom u Rusiji, uzrokujući nestašice i duge redove na benzinskim postajama, zbog čega su vlasti u više regija uvele racionalizaciju goriva.

Prema procjenama zapadnih analitičara, napadi su usporili i ruske vojne operacije te dodatno povećali pritisak na Kremlj da sjedne za pregovarački stol.

Our warriors began Ukraine’s Constitution Day with great accuracy. Last night, our long-range sanctions reached two oil refineries in Russia. The Slavyansk oil refinery in the Krasnodar region was hit – about 300 kilometers from the frontline. We also reached a refinery in the… pic.twitter.com/MiKOSjszFF — Volodymyr Zelenskyy/Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2026