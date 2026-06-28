Poljska diže uzbunu: Na granici s Rusijom prijeti scenarij s 'malim zelenim ljudima'

Poljski državni vrh vidi sve veći rizik od ruskih provokacija na istočnom krilu NATO-a, kazao je šef vanjske obavještajne službe Poljske, a prenosi u nedjelju njemačka agencija dpa.

"Primjećujemo razvoj situacije u Ukrajini te da rat u ovom trenutku ne ide dobro za Rusiju. To je razlog za zabrinutost da bi Moskva mogla dodatno eskalirati situaciju", kazao je pukovnik Pawel Szota, čelnik vanjske obavještajne službe u Poljskoj, za poljske novine Rzeczpospolita.

Kazao je da bi se ograničen napad na baltičke zemlje mogao odviti u obliku takozvanih "malih zelenih ljudi", kako se nazivalo ruske snage bez vojnih oznaka koje su 2014. preuzele kontrolu nad poluotokom Krimom.

'Sustavno prelaze crvene linije'

"Rusija sustavno prelazi crvene linije kako bi ispitivala odgovor NATO-a", kazao je Szota.

"Cijene takvih provokacija su niske, dok savez uglavnom odgovara političkim mjerama, što potiče dodatnu eskalaciju", dodao je.

Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski je prošlog tjedna također upozorio da bi Rusija mogla izvesti takozvane operacije pod lažnom zastavom.

Bojni otrovo vježba Foto: F.Klen/MORH Ravnateljstvo civilne zaštite pritom je koristilo specijaliziranu opremu nabavljenu kroz europski projekt rescEU DECON Croatia, a posebnu pozornost privukla su višenamjenska daljinski upravljana vozila namijenjena gašenju požara, dekontaminaciji te uklanjanju spremnika s opasnim tvarima iz zone incidenta. F.Klen/MORH Demonstracijskom danu prethodilo je višednevno zajedničko uvježbavanje pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite, Bojne za nuklearno-biološko-kemijsku obranu, Hrvatskog vojnog učilišta, NBK laboratorija, pričuvnog sastava 3. pješačke pukovnije te pripadnika oružanih snaga partnerskih zemalja. KaPortal Na vježbi je sudjelovalo 39 pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite s 23 vozila. F.Klen/MORH Osim KBRN aktivnosti, osigurali su logističku i komunikacijsku potporu kroz uspostavu zapovjednog mjesta i smještajnih kapaciteta na poligonu Cerovac. KaPortal Postavljeno je 17 šatora opremljenih rasvjetom, sustavima za hlađenje i opremom za noćenje, dodatni kontejner za skladištenje opreme te dva komunikacijsko-zapovjedna kontejnera. KaPortal Potpora Taktičkom operativnom centru pružana je i korištenjem dronova koji su u stvarnom vremenu prenosili sliku s terena, omogućujući zapovjedništvu stalan uvid u razvoj situacije. KaPortal F.Klen/MORH Iz Ravnateljstva civilne zaštite poručuju kako je vježba "Borbena moć 26" još jednom potvrdila visoku razinu spremnosti, stručnosti i uspješne suradnje Civilne zaštite, Hrvatske vojske i međunarodnih partnera u odgovoru na kemijske, biološke, radiološke i nuklearne prijetnje. F.Klen/MORH Cilj prikaza bio je potvrditi i visoku razinu interoperabilnosti Bojne nuklearno-biološko-kemijske obrane Hrvatske kopnene vojske sa savezničkim snagama, uz poseban naglasak na suradnju s Državnom intervencijskom postrojbom civilne zaštite. F.Klen/MORH Potporu u provedbi taktičkih operacija dekontaminacije pružili su i pripadnici pričuvnog sastava 3. pričuvne pješačke pukovnije. KaPortal Postrojbama na terenu zapovijedao je brigadir Dragutin Tušek, zapovjednik Bojne nuklearno-biološko-kemijske obrane, dok je brigadirka Valentina Ključarić predstavila sposobnosti NBK laboratorija Centra za obrambene i strateške studije "Janko Bobetko" Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman". F.Klen/MORH U laboratoriju se provodila potvrdna identifikacijska analiza uzoraka sumnjivih na prisutnost bojnih otrova i drugih toksičnih kemikalija. KaPortal Posebnu pozornost privukao je prikaz uporabe daljinski upravljanog vozila MVFD 5, kojim je provedena dekontaminacija vozila i pripadnika specijalističke postrojbe civilne zaštite nakon izlaska iz kontaminiranog područja. MUP Zajedničku dekontaminaciju pričuvnika, opreme i vozila proveli su pripadnici Bojne NBKO, 18. bataljuna za nuklearno, radiološko, kemijsko i biološko djelovanje Oružanih snaga Slovenije te KBRN modula Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite. F.Klen/MORH Obraćajući se sudionicima, zapovjednik Bojne NBKO brigadir Dragutin Tušek istaknuo je važnost međunarodne i civilno-vojne suradnje. KaPortal "Posebna vrijednost ove vježbe jest u njezinoj združenoj snazi – iznimnoj koordinaciji s Ravnateljstvom civilne zaštite te čvrstoj suradnji na terenu s našim partnerskim i savezničkim snagama iz Slovenije, Crne Gore i Albanije. Prikazali smo da zajednički, sinkronizirano i bez oklijevanja možemo jamčiti sigurnost i zaštitu u području nuklearno-biološko-kemijskih ugroza", rekao je Tušek. F.Klen/MORH Na vježbi je sudjelovalo oko stotinu pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, Ravnateljstva civilne zaštite te oružanih snaga Slovenije, Crne Gore i Albanije. Tijekom zajedničkog uvježbavanja razmijenili su iskustva i dodatno unaprijedili suradnju u području nuklearno-biološko-kemijske obrane. KaPortal KaPortal F.Klen/MORH MUP F.Klen/MORH MUP F.Klen/MORH MUP F.Klen/MORH MUP F.Klen/MORH MUP F.Klen/MORH MUP F.Klen/MORH MUP F.Klen/MORH MUP MUP MUP F.Klen/MORH MUP F.Klen/MORH MUP F.Klen/MORH MUP F.Klen/MORH MUP F.Klen/MORH F.Klen/MORH MUP F.Klen/MORH MUP F.Klen/MORH MUP F.Klen/MORH MUP F.Klen/MORH MUP F.Klen/MORH MUP F.Klen/MORH MUP MUP MUP MUP MUP MUP

"Moramo prenijeti (ruskom predsjedniku Vladimiru) Putinu da znamo što smjera te da se nećemo dati uvući, da bi to bilo posve neprihvatljivo i da ćemo braniti svaki pedalj teritorija NATO-a", rekao je Sikorski za američku televiziju CBS.

Putin i drugi dužnosnici u Moskvi su u više navrata kazali da Rusija ne namjerava napadati članice NATO-a.

Međutim, obavještajne službe u nekoliko zemalja članica dijele zabrinutost zbog moguće eskalacije. Ipak, njihove procjene se razlikuju u razmjerima i vremenskom okviru eventualnih eskalacija.