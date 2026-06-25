Šef NATO-a došao kod iziritiranog Trumpa smiriti napetosti: 'Bili smo uz vas'

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte pokušao je smiriti napetosti s predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući u srijedu kombinacijom laskanja i blagog otpora, tvrdeći da su slučajevi nevoljkosti saveznika da podrže američki rat s Iranom ograničeni na 'izolirane slučajeve', prenosi Reuters.

Rutte je posjetio Washington kako bi pokušao ublažiti napetosti oko rata s Iranom i američkih prijetnji povlačenjem trupa iz Europe uoči ključnog samita čelnika NATO-a u srpnju u Ankari.

Trump, dugogodišnji kritičar NATO-a koji je savez nazvao 'papirnatim tigrom', razljutio se zbog odbijanja saveznika da podrže SAD u sukobu na Bliskom istoku ili pomognu u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, nakon što je američko-izraelski napad na Iran 28. veljače poremetio glavnu rutu za otpremu nafte.

'Vaši europski saveznici su bili uz vas'

Tijekom sastanka u Ovalnom uredu, Rutte je koristio grafikone kako bi pokazao koliko su zemlje NATO-a povećale svoje obrambene izdatke otkako je Trump prvi put došao na dužnost 2017. godine.

Također je rekao da su tisuće američkih vojnih zrakoplova djelovale iz baza u Europi tijekom rata, ukazujući na tu suradnju kao znak podrške saveznika.

"Znam da je bilo izoliranih slučajeva zbog kojih ste stvarno razočarani, ali općenito govoreći, vaši europski saveznici bili su uz vas", rekao je Rutte.

Trump: Bili smo iznevjereni

Trump nije djelovao uvjereno, ponekad je prekidao Ruttea izražavajući neslaganje, premda je pohvalio njegovo vodstvo.

"Stvarno ste odradili dobar posao i mislim da je itko drugi bio na ovoj poziciji, mi se danas ne bismo ni sastajali iskreno s vama, jer smo bili iznevjereni", rekao je Trump.

Od Trumpova povratka na dužnost prošle godine, jedna od Rutteovih glavnih uloga bila je upravljanje predsjednikovim neprijateljstvom prema savezu i sprječavanje da napeti trenuci, uključujući Trumpov pokušaj stjecanja Grenlanda, prerastu u trajne krize.

Napetosti između Washingtona i NATO-a eskalirale su posljednjih mjeseci. Nakon što su saveznici NATO-a odbili podržati Trumpove napade na Iran, koje je počeo bez prethodnih konzultacija, Trump je otvoreno doveo u pitanje treba li SAD i dalje poštovati NATO-ovo načelo kolektivne obrane te je rekao da razmatra napuštanje saveza.

Još jedna točka napetosti bio je sve veći pritisak Washingtona na Europu da se više pobrine za svoju sigurnost, jer Sjedinjene Države vjeruju da postoji "nezdrava međuovisnost" Europe o američkim snagama.

Ministar obrane Pete Hegseth prošli je tjedan na sastanku NATO-a kritizirao saveznike koji ne izdvajaju dovoljno za vlastitu obranu i oslanjaju se na SAD i najavio šestomjesečni pregled raspoređivanja američkih trupa u Europi koji bi mogao rezultirati određenim smanjenjem američkih snaga.

Rutte: 'Trump je predan NATO-u'

To je uslijedilo nakon odluke SAD-a da smanji opseg američkih vojnih sposobnosti koje stavlja na raspolaganje Savezu u kriznim situacijama, zbog čega članice traže načine za popunjavanje nastalih praznina.

Savez dočekuje samit 7. i 8. srpnja pod neviđenim pritiskom, a neke europske zemlje zabrinute su da bi se Washington mogao potpuno povući, što bi dovelo u pitanje budućnost saveza.

U razgovoru s novinarima nakon sastanka, Rutte je rekao da je Trump "predan" NATO-u.

Trump je izrazio razočaranje Ujedinjenom Kraljevinom, Italijom, Njemačkom i Španjolskom, dok je pohvalio Poljsku.

Na prošlogodišnjem samitu u Haagu, čelnici NATO-a podržali su veliko povećanje obrambene potrošnje koje je Trump zahtijevao, obećavajući da će u roku od deset godina izdvojiti pet posto BDP-a na obranu i obrambene mjere. No, dok su neke europske zemlje naglo povećale obrambene izdatke, druge su zaostale.

Kada je Trump u srijedu ponovio svoju frustraciju zbog nedovoljnog financiranja, Rutte je istaknuo njemačke planove da udvostruči obrambenu potrošnju između 2021. i 2029. te druga značajna povećanja koja planiraju Nizozemska, Poljska, nordijske države i baltičke zemlje.

„Situacija je pomalo šarolika, ali većina ih je to učinila, a Savez je zbog ovog čovjeka mnogo jači”, rekao je Rutte.