Amerika odmah smanjuje broj kriznih snaga NATO-a, Rutte: 'Ako bi izbio rat...'

Smanjenje američkog doprinosa kriznim snagama NATO-a stupilo je na snagu odmah, rekao je u četvrtak glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, dodajući da drugi saveznici pojačavaju svoje sudjelovanje kako bi popunili praznine koje je ostavio američki potez.

"Jučer se postavilo pitanje: Je li ovo odmah ili ne? Odmah je", rekao je Rutte novinarima uoči sastanka ministara obrane NATO-a u Bruxellesu.

"Međutim, pomalo nerado to kažem jer je to alat za planiranje. Pa što bi se dogodilo u stvarnosti? Ako bi izbio rat... svi saveznici, uključujući SAD, maksimalno će učiniti sve što mogu kako bi osigurali da se možemo boriti u ratu", rekao je Rutte.

Smanjivanje američkog doprinosa u vojnim snagama NATO-a u slučaju krize neće umanjiti sposobnost Saveza, jer će europski saveznici i Kanada povećati svoj doprinos, izjavio je dan ranije Rutte.

'SAD je predan NATO-u'

NATO raspolaže određenim snagama, tzv. NATO Force Model, koje se mogu aktivirati u slučaju neke veće krize, poput napada na jednu od članica. Točan sastav tih snaga je strogo čuvana tajna.

"Vjerojatno ste čuli vijesti o tome da SAD prilagođava svoje doprinose NATO Force Modelu. U nekim slučajevima, to je prikazano kao problem jer se SAD odmiču od svojih saveznika. Ali to nije točno, SAD je jasno dao do znanja da je predan NATO-u", rekao je Rutte na jučerašnjoj konferenciji za novinare uoči sastanka ministara obrane država članica NATO.

Rutte je rekao da su saveznici shvatili da Sjedinjene Države imaju obveze diljem svijeta i da je ključno da Europa i Kanada učine više kada su u pitanju konvencionalne snage, dok je Washington dao do znanja da američko nuklearno odvraćanje ostaje čvrsto.

Zelenski na sastanku Kontaktne skupine

Današnji sastanak u Bruxellesu je posljednji ministarski sastanak prije samita Saveza koji će se održati 7. i 8. srpnja u Ankari.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pridružit će se sastanku Kontaktne skupine za obranu Ukrajine, saveza koji pruža vojnu pomoć Kijevu, u četvrtak u sjedištu NATO-a u Bruxellesu, rekao je također glavni tajnik NATO-a.

Belgijski ministar obrane najavio je uoči današnjeg sastanka da će na njemu biti ozbiljnih razgovora o tome kako ispuniti praznine koje je SAD ostavio u NATO-ovim kriznim snagama.