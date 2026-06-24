Opet je nadmašio samog sebe: Pogledajte kako Trump stenje pred masom...

Američki predsjednik Donald Trump na meti je kritika nakon što je tijekom predizbornog skupa u Pennsylvaniji stenjao i ispuštao neugodne zvukove imitirajući transrodnog dizača utega, javlja Daily Express.

Bizaran nastup dogodio se za vrijeme posjeta pogonu Mack Trucka u važnom izbornom okrugu savezne države Pennsylvanije u utorak, gdje je Trump pokušao skrenuti pozornost na američko gospodarstvo prvi put nakon potpisivanja privremenog sporazuma s Iranom.

Govorio je o ratu u Iranu i ekonomiji, a onda odjednom počeo stenjati i dahtati.

checking in on the guy with the nuclear codes pic.twitter.com/oAD0oHcPob — Aaron Rupar (@atrupar) June 23, 2026

Saniranje štete uoči izbora za Kongres

Trumpov posjet poslovnom objektu u području Allentowna dolazi u trenutku kada nastoji ostaviti sukob – i rast cijena goriva koji je on izazvao – iza sebe, kako se približavaju izbori za Kongres u studenome.

Ovo je njegov peti posjet Pennsylvaniji tijekom drugog predsjedničkog mandata. Riječ je o ključnoj saveznoj državi čija mu je potpora 2016. i 2024. godine pomogla osvojiti Bijelu kuću. Pogon u Macungieju u Pennsylvaniji nalazi se u 7. kongresnom okrugu, gdje će se aktualni republikanski zastupnik Ryan Mackenzie u studenome suočiti s demokratskim izazivačem Bobom Brooksom.

Trump je puhao, stenjao i ispuštao razne zvukove dok je pričao priču o transrodnom sportašu koji je, prema navodima, prošao tranziciju iz žene u muškarca i imao poteškoća s dizanjem utega u usporedbi sa svojim biološki muškim konkurentima. Isječak ove neobične priče, koju je Trump već nekoliko puta ranije ispričao, podijeljen je na platformi X, gdje je više korisnika izrazilo zabrinutost za dobrobit 80-godišnjeg predsjednika.

"Provjeravam kako je čovjek kojem su povjereni nuklearni kodovi", napisao je novinar Aaron Rupar na platformi X uz podijeljeni isječak.