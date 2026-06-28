Putin najavio moguću zabranu izvoza goriva: Na benzinskim postajama već se stvaraju redovi

Ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku o stanju na domaćem tržištu goriva, izjavio je da Rusija razmatra mogućnost potpune zabrane izvoza dizelskog goriva, prenosi Ukranian National News (UNN). Takav potez predstavljao bi značajnu eskalaciju u odnosu na privremene mjere i mogao bi izazvati ozbiljne poremećaje na globalnim tržištima.

❗️Temporary ban on gasoline and kerosene exports introduced — Putin



“The idea of a complete ban on diesel fuel exports is also being considered.“ pic.twitter.com/Idp4BEhbDS — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) June 28, 2026

Prema Putinovim riječima, u zemlji je osnovan poseban stožer koji prati stanje na tržištu goriva.

„Na benzinskim postajama stvaraju se redovi, a potrebne vrste benzina nisu uvijek dostupne“, kazao je.

Foto: Yuri Kochetkov/Zuma Press/Profimedia

Putin je također izjavio da je Rusija već počela koristiti zalihe goriva, no ustvrdio je da su zalihe benzina, koje iznose oko 1,7 milijuna tona, na istoj razini kao i prošle godine.

Rekao je da se „raspravlja o mogućnosti potpune zabrane izvoza dizelskog goriva“ te izrazio nadu da će „već u srpnju proizvodnja goriva premašiti lipanjske brojke“.

Prema njegovim riječima, među sustavnim mjerama za stabilizaciju situacije vlasti vide povećanje opskrbe gorivom i „ekonomski opravdane cijene“. Potpuna obustava izvoza mogla bi dovesti do naglog rasta cijena i nestašica u brojnim zemljama, posebno u Europi i na tržištima u razvoju.