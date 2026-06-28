Putin najavio moguću zabranu izvoza goriva: Na benzinskim postajama već se stvaraju redovi
Prema Putinovim riječima, u zemlji je osnovan poseban stožer koji prati stanje na tržištu goriva
Ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku o stanju na domaćem tržištu goriva, izjavio je da Rusija razmatra mogućnost potpune zabrane izvoza dizelskog goriva, prenosi Ukranian National News (UNN). Takav potez predstavljao bi značajnu eskalaciju u odnosu na privremene mjere i mogao bi izazvati ozbiljne poremećaje na globalnim tržištima.
Prema Putinovim riječima, u zemlji je osnovan poseban stožer koji prati stanje na tržištu goriva.
„Na benzinskim postajama stvaraju se redovi, a potrebne vrste benzina nisu uvijek dostupne“, kazao je.
Putin je također izjavio da je Rusija već počela koristiti zalihe goriva, no ustvrdio je da su zalihe benzina, koje iznose oko 1,7 milijuna tona, na istoj razini kao i prošle godine.
Rekao je da se „raspravlja o mogućnosti potpune zabrane izvoza dizelskog goriva“ te izrazio nadu da će „već u srpnju proizvodnja goriva premašiti lipanjske brojke“.
Prema njegovim riječima, među sustavnim mjerama za stabilizaciju situacije vlasti vide povećanje opskrbe gorivom i „ekonomski opravdane cijene“. Potpuna obustava izvoza mogla bi dovesti do naglog rasta cijena i nestašica u brojnim zemljama, posebno u Europi i na tržištima u razvoju.