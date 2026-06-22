Zelenski se oprostio od Starmera, Moskva poručuje da ne očekuje zaokret

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je u ponedjeljak britanskom premijeru u odlasku Keiru Starmeru na potpori pruženoj Kijevu, dok je Kremlj izjavio da ne očekuje nikakve promjene u rusko-britanskim odnosima, koji su otprije na niskoj razini.

"Keir, hvala ti na svoj našoj suradnji, na tvojoj potpori i zajedničkim odlukama koje su pomogle u jačanju naše Europe i zaštiti života", rekao je predsjednik Zelenskij na platformi X.

Keir, thank you for all our cooperation, your support, and the joint decisions that have helped make our Europe and our protection of life stronger.



The United Kingdom has been, is, and will remain among the world’s leaders. Here in Ukraine, we deeply value Britain, and every… pic.twitter.com/Ucxhf7D2FS — Volodymyr Zelenskyy/Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2026

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je, govoreći na svojoj dnevnoj konferenciji za novinare kojoj je prisustvovao i novinar AFP-a, rekao kako postoji "mala šansa" da će "bilo tko na trenutačnoj britanskoj političkoj sceni" zauzeti "stav koji bi bio drugačiji od stava sadašnjeg predsjednika u vezi s našim bilateralnim odnosima".

Keir Starmer podnio je u ponedjeljak ostavku na dužnost britanskog premijera i predsjednika Laburističke stranke.

Starmer je rekao da će nominacije za njegova nasljednika biti otvorene 9. srpnja. Njegov suparnik Andy Burnham je jasan favorit.

Britanski list Observer izvijestio je za vikend da se očekuje da će Starmer podnijeti ostavku u ponedjeljak i da je odredio vremenski okvir svog odlaska, iako je vladin izvor rekao da je premijer i dalje usredotočen na nastavak vođenja države.

Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima samo raste, naglo se povećala u petak kada je vodeći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu koje mu omogućava da pokrene formalni postupak preuzimanja stranke.