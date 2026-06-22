Sve su oči uprte u ova crna vrata: Čeka li Britaniju još jedan pad, tko dolazi sljedeći?

Sutra je 10. godišnjica referenduma o izlasku iz EU, što znači da je u srijedu 10. godišnjica dana kada je David Cameron objavio da podnosi ostavku na mjesto premijera. Nakon što je Cameron bio prisiljen smijeniti zbog rezultata vlastitog referenduma, još tri konzervativna premijera smijenili su njihovi vlastitih zastupnici (Theresu May, Borisa Johnson i Lizu Truss), a još jednog su smijenili birači (Rishi Sunak).

Keir Starmer je premijer manje od dvije godine, ali uskoro će postati šesti premijer koji je prisiljen smijeniti u roku od deset godina, a gotovo sigurno će ga zamijeniti Andy Burnham, piše The Guardian.

U prošlosti su se Britanci šalili o Italiji kao zemlji u kojoj se premijeri stalno mijenjaju. Ovih dana Italija izgleda kao oličenje stabilnosti, a Britanija je postala mjesto koje je uvijek blizu još jednog političkog previranja.

Starmer je vikend proveo razmišljajući o svojoj budućnosti u Chequersu. Sada se vratio u London i - iako broj 10 to nije potvrdio - novinari čekaju objavu o njegovoj ostavci.

Foto: Peter MacDiarmid/The Times/PA Images/Profimedia

Očekuje se da će Starmer objaviti plan odlaska kako bi otvorio put Burnhamu da postane premijer

Iako se Starmerova ostavka čini neizbježnom, ne znamo hoće li biti izbora za vodstvo ili (vjerojatnije) neosporne primopredaje vlasti Burnhamu. I ne zna se hoće li Starmer predložiti da ostane do rujna ili će se primopredaja vlasti biti uskoro. Do podneva se očekuje brifing Starmera s novinarima te se očekuje da bi tada mogao dati svoju ostavku.

Trump već najavio Starmerovu ostavku

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je već ustvrdio da će britanski premijer dati ostavku.

„Keir Starmer će dati ostavku na mjesto premijera Ujedinjenog Kraljevstva“, rekao je Trump u objavi na Truth Socialu.

Britanski mediji spekuliraju i tko bi Starmera mogao naslijediti i da su velike šanse da to bude Andy Burnham. Riječ je opolitičar iz redova Laburističke stranke i jedan od najpoznatijih političara ljevice u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Trenutačno obnaša dužnost gradonačelnika šireg Manchestera (Greater Manchester). Bio je dugogodišnji zastupnik britanskog parlamenta te je obnašao nekoliko ministarskih dužnosti u laburističkim vladama, uključujući funkcije ministra zdravstva i ministra kulture.

Veliku popularnost stekao je tijekom pandemije bolesti COVID-19 kada se javno sukobio s tadašnjom vladom Borisa Johnsona oko financijske pomoći za stanovnike i poduzeća u Manchesteru. Mnogi su ga tada počeli doživljavati kao glas lokalnih zajednica i jednog od najutjecajnijih laburističkih političara izvan Londona.