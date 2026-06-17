Meloni se hvali da je bacila cigarete, Merz ne 'puši' te priče: Pazite što su ulovile kamere

Na marginama samita G7 u francuskom Évian-les-Bainsu kamere su uhvatile talijansku premijerku Giorgiju Meloni u ugodnom razgovoru sa kolegama.

Čelnica Italije pohvalila se da već mjesec dana nije zapalila cigaretu što je izazvalo oduševljenje među prisutnima. Na snimci se može čuti kako Meloni govori da mora „popiti malo kave“ dok su ostali čelnici razgovarali čekajući dolazak Donalda Trumpa, Emmanuela Macrona i Volodimira Zelenskog, piše Telegraph.

„Jutros? Da se razbudiš?“, upitala ju je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Njemački kancelar Friedrich Merz zatim je upitao: „I cigaretu?“

„Ne, prestala sam“, odgovorila je Meloni.

„Prestala si. Bravo!“, rekla je Sanae Takaichi, japanska premijerka i dugogodišnja pušačica koja je s Meloni razvila blisko prijateljstvo. Von der Leyen, koja je po struci liječnica, sve je kratko komentirala sa: "Dobro."

Dok su ostali čelnici željeli saznati kada je donijela tu odluku, Merz je uz sarkastično upitao: „Sinoć?“

„Prije mjesec dana“, odgovorila je 49-godišnja talijanska premijerka.

Italy's Meloni says she quit smoking at G7 Summit. pic.twitter.com/Z3NFztqS6m — Clash Report (@clashreport) June 16, 2026

Otprije poznata po sklonosti nikotinu

Kanadski premijer Mark Carney upitao je Meloni: "Koristiš li flaster?", pritom pokazujući na vlastitu ruku.

Von der Leyen je zatim upitala predsjednika Europskog vijeća Antónia Costu je li i on nekada pušio. U razgovor se uključio i britanski premijer Keir Starmer pitanjem: "Kada ste prestali?", na što je Costa odgovorio da je prestao pušiti 2005. godine.

"I to je bilo to, nikad se niste vratili cigaretama?", upitao je Starmer.

"Nikad. Prije 21 godinu", odgovorio je Costa.

Meloni je i ranije znala kroz šalu govoriti o pušenju. U listopadu 2025. godine turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, poznat po protivljenju pušenju, rekao joj je: "Izgledate sjajno. Ali moram vas natjerati da prestanete pušiti."

Francuski predsjednik Emmanuel Macron tada se uključio u razgovor riječima: "To je nemoguće!"

"Znam, znam. Ne želim nekoga ubiti", uzvratila je Meloni.

Meloni je ranije u knjizi "Giorgia's Version", koja se temelji na nizu intervjua s njom, otkrila da je ponovno počela pušiti nakon što je prethodno bila bez cigareta 13 godina. Dodala je i da joj je pušenje pomoglo u zbližavanju s drugim političarima, među kojima je bio i tuniski predsjednik Kais Saied.