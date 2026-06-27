Planuo je Putinov vojni kompleks! Pogledajte ukrajinski Flamingo u akciji

Ruski Volgograd napadnut je ukrajinskim projektilima u petak navečer, javlja Ukrajinska Pravda. Napad su naknadno potvrdile i ruske vlasti. Među pogođenim metama bilo je i postrojenje vojno-industrijskog kompleksa.

Prema izvješćima s Telegram kanala pogođen je "obrambeni pogon". Vjeruje se da je cilj bio Federalni istraživačko-proizvodni centar Titan-Barrikady, jedno od ključnih postrojenja ruskog vojno-industrijskog kompleksa.

Ova tvornica u Volgogradu proizvodi lansere za projektile, topničke sustave i komponente za raketne sustave, uključujući Iskander-M, Jars i Topol-M. Zbog proizvodnje oružja za rusku vojsku, od 2022. godine nalazi se pod međunarodnim sankcijama.

Guverner Volgogradske oblasti Andrej Bočarov potvrdio je u subotu ujutro da je grad napadnut, uključujući "proizvodne pogone u jednom od objekata u Krasnooktjabrskom okrugu". Prema njegovim riječima, "lokalizirani požari brzo su ugašeni". Bočarov je također izvijestio da je 10 osoba ozlijeđeno.

Ruski medij Astra kasnije je, na temelju analize obavještajnih podataka iz otvorenih izvora, izvijestio kako se nakon ukrajinskog napada projektilima Flamingo, dim dizao upravo iz tvornice Titan-Barrikady. "Postrojenje proizvodi lansere za ruske strateške raketne sustave", dodala je Astra.

Footage of a Ukrainian Flamingo cruise missile slamming into Russia's Titan-Barrikady factory this morning.



At least two Ukrainian Flamingos hit the Russian plant, responsible for producing launchers for key Russian systems like the Iskander ballistic missile. pic.twitter.com/NhgBJYpHdH — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 27, 2026

Udar Flaminga

U Volgogradskoj oblasti bilo je na snazi upozorenje na raketni napad, a ruska Federalna agencija za zračni promet (Rosaviatsiya) objavila je privremena ograničenja u zračnoj luci Volgograd. Denis Štilerman, suosnivač ukrajinskog proizvođača dronova i projektila Fire Point, također je objavio videozapise koji prikazuju eksplozije u Volgogradu.

"Volgograd dočekuje seobu Flaminga iz Ukrajine. Nastavit će se...", poručio je.

Волгоград зустрічає сезонну міграцію фламінго з України. Далі буде... pic.twitter.com/yChQJobawp — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) June 27, 2026

FP-5 Flamingo nova je ukrajinska krstareća raketa dugog dometa, koju je domaća obrambena tvrtka Fire Point razvila s ciljem izvođenja dubokih udara na teritoriju Rusije.

Ovaj podzvučni projektil ima procijenjeni maksimalni domet do 3000 kilometara i nosi izuzetno tešku bojevu glavu od 1150 kilograma. Riječ je o alternativi zapadnim raketama, a ukrajinske snage njime sustavno gađaju strateška ruska vojna postrojenja i tvornice oružja.