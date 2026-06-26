Ukrajinci izveli masovni napad! Rusija: 'Oborili smo 660 dronova'

Ruska protuzračna obrana oborila je 660 ukrajinskih dronova preko noći s četvrtka na petak, objavilo je ministarstvo obrane u Moskvi, što je jedan od najvećih brojeva od početka sukoba.

Ovi dronovi uništeni su u više od desetak regija, uključujući Moskovsku regiju, kao i na anektiranom Krimskom poluotoku, Crnom moru i Azovskom moru, priopćilo je ministarstvo.

Prema riječima gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanjina, presretnuto je najmanje 47 dronova koji su se kretali prema glavnom gradu.

"Specijalisti hitnih službi rade na mjestima pada", napisao je Sobjanjin na Telegramu, bez prijavljivanja žrtava ili štete.

Ozlijeđena žena

"Masovni" napad dronovima pogodio je i Tulsku regiju, oko 180 km južno od Moskve, prema riječima regionalnog guvernera Dmitrija Milajeva. "Privatna kuća je oštećena u zaseoku u okrugu Ščekino, a ozlijeđena je jedna žena", izvijestio je Milajev na Telegramu.

Posljednjih mjeseci Ukrajina je pojačala svoju kampanju napada bespilotnim letjelicama dugog dometa na Rusiju, posebno ciljajući energetsku infrastrukturu, u nastojanju da Kremlj liši vitalnog izvora prihoda za financiranje ratnih napora.

Prošli tjedan, ukrajinski napad uzrokovao je veliki požar u rafineriji nafte jugoistočno od Moskve.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak, nakon konzultacija s čelnikom državne sigurnosne službe o napadima na ruske ciljeve, da je odobrio 40-dnevnu kampanju s ciljem poticanja Rusije da okonča rat protiv Kijeva.