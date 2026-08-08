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Policija traži svjedoke prometne nesreće na Trešnjevci: Sudjelovala tri vozila

Policija traži svjedoke prometne nesreće na Trešnjevci: Sudjelovala tri vozila
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

'Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće pozivamo svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192'

8.8.2026.
7:29
Tajana Gvardiol
Zeljko Lukunic/PIXSELL
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U petak, 7. kolovoza 2026. godine oko 12.45 sati u Zagrebu, na raskrižju Zagrebačke avenije i Selske ceste dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali teretni automobil marke Mercedes bijele boje i osobni automobili marke Volvo crne boje, Opel Corsa sive boje i Mercedes srebrne boje, izvijestila je PU zagrebačka.

U prometnoj nesreći je nastala materijalna šteta.

"Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće pozivamo svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192", naveli su. 

Prometna NesrećaTrešnjevkaZagrebSudarPu Zagrebačka
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