Policija traži svjedoke prometne nesreće na Trešnjevci: Sudjelovala tri vozila

U petak, 7. kolovoza 2026. godine oko 12.45 sati u Zagrebu, na raskrižju Zagrebačke avenije i Selske ceste dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali teretni automobil marke Mercedes bijele boje i osobni automobili marke Volvo crne boje, Opel Corsa sive boje i Mercedes srebrne boje, izvijestila je PU zagrebačka.

U prometnoj nesreći je nastala materijalna šteta.

"Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće pozivamo svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192", naveli su.