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MASOVNI NAPAD /

Kijev 11 sati pod zračnom uzbunom: 'Ne trebaju nam previše riječi'

Masovni napad na Kijev! Rusija je tijekom noći lansirala dronove i projektile prema ukrajinskom glavnom gradu.

Prema prvim podacima poginulo je 20 ljudi, a ukrajinske vlasti strahuju da će broj rasti jer je dvadesetak stambenih zgrada u ruševinama. Zbog svega će sutra biti Dan žalosti.

Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Igor Klimenko rekao je da je zabilježeno 20 udara dronovima i projektilima, dok je Volodimir Zelenski pozvao saveznike da ubrzaju pomoć.

"Ne trebaju nam previše riječi. Vidite što znači kada pomoć u Ukrajinu stižu presporo", rekao je Zelenski.

Više pogledajte u prilogu.

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2.7.2026.
20:22
Ana Trcol
RusijaKijevVolodimir ZelenskiDan žalosti
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