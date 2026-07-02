Nedjeljko je zbog Vatrenih potegnuo čak iz Sinja: 'Hrvatska u srcu, domovina, vjera!'

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KVADRATIĆI U TORONTU /

Drugi put na ovom svjetskom prvenstvu Vatreni će opet igrati na BMO stadionu u Torontu. Za prolazak u osminu finala Hrvatska će morati biti bolja od moćnog Portugala. Kvadratići su već preplavili ulice grada, a na krillima navijačke podrške - mnogi vjeruju - Hrvatska pobjeđuje.

Raspjevano i veselo - od Dalmatinske zagore pa sve do Kanade. Samo zbog Vatrenih.

"Čak smo iz Sinja potegli samo da bodrimo nasu reprezentaciju, ništa drugo. Hrvatska u srcu! Domovina, vjera, to je to", kaže Nedjeljko iz Sinja.

Više pogledajte u prilogu.