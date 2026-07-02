Snimljen u Zagrebu, meta su migranti, a promovira ga Elon Musk: 'Da nije tako loš bio bi opasan'

'GRAĐANIN OSVETNIK' /

Moralno bankrotiran triler - tako američki Variety opisuje film Građanin Osvetnik. Najfašističkiji film snimljen u Europi nakon '45. to piše Jurica Pavićić u Jutarnjem. Istovremeno najbogatiji čovjek na svijetu Elon Musk ga promovira - prošli vikend je na Twitteru preporučio svojim 240 milijuna sljedbenika da ga pogledaju. A sljedba je očito jaka - jer Građanin Osvetnik ima jednu od najvećih ocjena publike na najpoznatijem filmskom portalu. I šećer na kraju - sniman je u Zagrebu, ali ne samo kao malo, par scena. Nego skroz naskroz u Zagrebu. Naš moralno nebankrotirani filmski kritičar Petar Panjkota ima priču.

Naslovni lik "Građanina osvetnika" tumači svima da pravdu uzmu u svoje ruke, kao što radi on. Meta i njega i filma su migranti, a izvedba takva da je kritika film unisono pokopala, nazivajući ga zapanjujuće lošim, orgijom fašizma, opasnim da nije toliko loš.

Više u prilogu...