Polovina sudionika osminefinala je poznata

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SVE NAPETIJE /

Nastavkom Svjetskog prvenstva plasman u osminu finala izborili su Meksiko, Francuska, Norveška i Engleska, koja je nakon preokreta svladala Demokratsku Republiku Kongo 2:1. Ranije su to učinile i Kanada, Maroko, Brazil i Paragvaj.

Tim su rezultatom poznate prve četiri reprezentacije koje su izborile osminu finala, dok se sada čeka preostalih osam.

A kako su izgledala slavlja reprezentacija kojima je pošlo za rukom izboriti drugi krug natjecanja, pogledajte u videu na vrhu teksta.