Povijesna utakmica za naše susjede: Barbarez i Džeko ne boje se Amerikanaca

U SANTA CLARI /

Stadion u Santa Clari noćas će biti pozornica najveće utakmice u povijesti za naše susjede - Bosna i Hercegovina igra protiv domaćina - SAD-a.

Zmajevi su ispunili prvi cilj, a nastavljaju sada juriš na osminu finala, bit će to prvi nastup BiH u nokaut fazi jednog Svjetskog prvenstva. Od prve minute trebao bi istrčati kapetan Edin Džeko. Nakon suspenzije se vraća Tarik Muharemović, a dostupan je i Amar Dedić. U američkim pak redovima njihova najveća zvijezda - Christian Pulišić trebao bi ponovno zaigrati, poručio je Zmajevima da je nakon ozljede lista, spreman biti na terenu 90 minuta.

U videu pogledajte što su rekli izbornik Barbarez i Edin Džeko.