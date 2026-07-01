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Veliki skandal trese njemački nogomet: Policija upala u sjedište Saveza

Veliki skandal trese njemački nogomet: Policija upala u sjedište Saveza
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Foto: Bahho Kara/imago sportfotodienst/Profimedia

Prema pisanju "Bilda", navodno su umiješane općinske uprave Berlina, Hamburga, Stuttgarta i Münchena

1.7.2026.
14:49
Hina
Bahho Kara/imago sportfotodienst/Profimedia
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Sjedište Njemačkog nogometnog saveza (DFB) u Frankfurtu pretraženo je u srijedu zbog sumnje na korupciju u vezi s organizacijom Eura 2024. u Njemačkoj.

Kako se doznaje od njemačkih vlasti, istraga koja se proteže i na razne općinske uprave diljem zemlje - usmjerena je na povlaštenu dodjelu ulaznica gradovima domaćinima.

Prema podacima državnog odvjetništva u Bochumu (zapadna Njemačka) i njemačke policije, "osumnjičenik, koji je u to vrijeme radio za grad domaćin", navodno je primio "neovlaštene koristi" od dužnosnika unutar tvrtke koja organizira Euro 2024.

Nadalje, nekoliko dužnosnika organizacije optuženo je da su "gradovima domaćinima nudili ekskluzivna prava prvenstva za nabavu ulaznica, što su neki gradovi djelomično iskoristili".

Tvrtka koja organizira finale Eura 2024. bila je zajednički pothvat DFB-a i Unije europskih nogometnih saveza (UEFA); bila je u većinskom vlasništvu UEFA-e i imala je sjedište u bivšim prostorijama Njemačkog nogometnog saveza u Frankfurtu.

Prema pisanju "Bilda", navodno su umiješane općinske uprave Berlina, Hamburga, Stuttgarta i Münchena, kao i razne tvrtke.

"Osumnjičeni još nisu imali priliku komentirati optužbe protiv njih", izjavili su državno tužiteljstvo i policija u priopćenju za javnost.

Prema Bildu, slučaj se posebno odnosi na francuskog državljanina koji je bio odgovoran za vezu s vlastima mjesta gdje su se održavala natjecanja u ime tvrtke organizatora. Navodno je pozivao dužnosnike Eura iz gradova domaćina na utakmice i podijelio im nekoliko tisuća ulaznica.

Njemačka
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