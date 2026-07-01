Inflacija pala, ali energetski stručnjak upozorava: 'Situacija je i dalje nestabilna'

'NE TAKO BRZO' /

Drugi mjesec zaredom inflacija u Hrvatskoj pada. Ali, i unatoč tome, i dalje je među najvišima u eurozoni. Veću inflaciju od nas imaju tek dvije zemlje, a rast cijena u Hrvatskoj predvode energija i usluge.

Bez obzira na blagi pad inflacije, situacija je i dalje nestabilna, ističe energetski stručnjak Ivica Jakić.

"Tako da dokle god ne bude jedne stabilne situacije energenata, očekujemo i dalje jedan kvartal da bude cijena niža nego što je sada, uz napomenu da cijena ni sada nije došla na nivo na kojem je bila prije dvije godine. To je već velika razlika, to je već dovoljan razlog da je inflacija takva kakva je bila do pet posto. Zaključak je - očekuje se pad inflacije, ali ne tako brzo", kaže Jakić.

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