Približavaju se dvije ciklone, meteorolog otkrio gdje će biti najintenzivnije: 'Moguća je tuča!'

Snažna promjena vremena večeras se očekuje i u Hrvatskoj. Damiri i Mariju u studiju RTL-a Danas pridružio se naš meteorolog Dorian Ribarić.

Doriane, kako stručno, meteorološki opisati ovu promjenu vremena koja dolazi?

Stiže jedno pogoršanje koje zapravo znači kraj ovog intenzivnog toplinskog vala. Možemo reći da je ona famozna omega koja je zahvatila cijelu Europu, rekordni toplinski val, polako iščezava baš iznad nas i dijela istočne Europe. Tako se približavaju dvije doline, dvije ciklone zbog kojih će još danas do kraja dana biti razmjerno toplo i vruće, a onda stižu nevremena. Radi se o jednoj hladnoj fronti, ispred koje smo već danas imali lokalnih razvoja oblaka, onih jačih koji su se prilično sporo kretali pa je bilo i obilnijih pljuskova. No onda večeras, oni stižu iz Slovenije, preko središnje Hrvatske, premještaju se prema Slavoniji, a još će prilično intenzivno biti na sjevernom Jadranu, gdje je moguća tuča, ona srednjeg zrna, i negdje u Gorskom kotaru, Lici.

Što nas očekuje u nastavku tjedna ali i dalje?

Sutra je postupno smirivanje vremena. Najgore će biti tijekom noći, ovdje se poseban naglasak stavlja na taj jak i naglo olujan vjetar. Zapuhat će sjeverac, sjeveroistočnjak pa i sjeverozapadnjak na kopnu, a bura na Jadranu. Sutra će se sve to polako premještati prema istoku. Smanjit će se i razina upozorenja, Danas je to narančasto, sutra će biti žuto. Tek za Slavoniju i dio Dalmatinske zagore, unutrašnjost Dalmacije i Konavala, tamo će još možda biti pljuska, ali neće to više biti tako dramatično tijekom samog dana. Onda će se polako stabilizirati prema vikendu, ali još će biti razmjerno vjetrovito. Bit će to pravo ljeto, možemo reći.

Ovakvi ekstremi utječu na sve aspekte života - što možemo učiniti kako bismo se pripremili na ekstremne događaje u budućnosti?

Ovdje je najvažnije da ovi ekstremi nisu u dalekoj budućnosti, oni su tu i događaju se. Mi smo još prije desetak godina pričali o sve češćim intenzivnijim toplinskim valovima, o naglim superćelijskim olujama i naglim krajevima samih toplinskih valova. Oni su sada tu. Ključna je ta prilagodba, kako svih država, kako vlada, tako i nas građana. Moramo mijenjati svoje ponašanje tijekom toplinskih valova i oluja. Od parkiranja automobila na nekom sigurnijem mjestu, do čišćenja balkona da stvari ne lete po njemu pa i samom ponašanju u najtoplijem dijelu dana. Da ne provodimo teške fizičke aktivnosti u uvjetima crvenog upozorenja.

S obzirom na toplinske valove, moramo li se automatski navikavati i na ekstremna promjene vremena nakon toga?

Sam toplinski val ne znači nužno veliko i jako nevrijeme. Ne znači da će svaki put završiti nevremenom, ali je to sve češća pojava. Mi smo sada u sve toplijoj atmosferi. Ona može primiti sve više vlage, a kada imamo dovoljno vlage pri tlu, to jedno sparno vrijeme, toplinski val pa dolazak hladne fronte je baš dobar recept za dolazak nevremena i grmljavinu i obilne pljuskove.