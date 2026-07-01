Stiže velika promjena vremena u Hrvatsku: Upaljeni crveni alarmi, prijete izražene oluje

Hrvatsku će u srijedu zahvatiti promjena vremena, uz moguća izražena nevremena. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) najavio je da se od sredine dana očekuju izraženiji pljuskovi s grmljavinom, pogotovo u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu.

Vjetar će većinom biti slab, a navečer će zapuhati jak sjeverni, prolazno i s olujnim udarima. Na Jadranu će pak puhati slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Za navečer se predviđa jak sjeverozapadnjak u okretanju na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura iznosit će između 32 i 37 °C.

Tijek događanja:

DHMZ upalio crvene alarme

Meteorologinja Ana Bago Tomac najavila nevrijeme

U 7 ujutro najtoplije u Senju - 28.9 °C

Upaljeni alarmi

7.30 - DHMZ je izdao upozorenja za sve hrvatske regije, a trenutačno su na snazi i tri crvena alarma, koja predstavljaju izuzetno opasno vrijeme. Odnose se na splitsku i dubrovačku regiju, u kojima prijete iznimno visoke temperature te riječku, gdje bi probleme uz vrućine mogli stvarati vjetar i grmljavinsko nevrijeme.

Foto: DHMZ

U narančastoj boji (opasno vrijeme) nalaze se osječka, zagrebačka i kninska regija. Za karlovačku i gospićku regiju izdano je pak žuto upozorenje, koje označava potencijalno opasno vrijeme, i to zbog iznimno visoke temperature i grmljavinskog nevremena.

Foto: DHMZ

Meteorologinja najavila nevrijeme

6.00 - Meteorologinja RTL-a Ana Bago Tomac u utorak je istaknula kako će tijekom srijede doći do dnevnog razvoja naoblake, moguće i grmljavinskih pljuskova, koji će se spojiti s hladnom frontom, što će rezultirati velikim olujama.

"Moguće je jako nevrijeme, čija se razornost možda može usporediti s olujama u Zagrebu od prije nekoliko godina i onda godinu nakon toga s olujom u Slavoniji", objasnila je naša meteorologinja.

Dodala je da će sustavi krenuti od Austrije i Slovenija te da će prvo zahvatiti sjevernu Hrvatsku, a potom će se širiti prema istoku i jugu, i to jakim i olujnim sjevernim i sjeveroistočnim vjetrom, koji će "donositi veliku opasnost je može izazivati velike štete".

Jučer nagla promjena u Dalmaciji

Podsjetimo, nagla promjena vremena zahvatila je u utorak dijelove Dalmacije. Jaki pljuskovi padali su na području Vrgorca, Splita, Omiša i Žrnovnice. Obilnu kišu pratila je i grmljavina.

Tuča veličine Oraha zabilježena je u Sinju, a na otoku Čiovu udar munje izazvao je požar. Izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata, ali vatrogasci su uspješno obranili kuće.