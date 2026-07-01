Nakon paklenih vrućina stiže preokret: Meteorologinja upozorava na oluje, tuču i pad temperature

Vrući dani u polju anticiklone sutra se približavaju svom kraju. Uzrok je hladna fronta i iza nje bitno hladniji zrak koji nam se sutra u podne nalaze praktički pred vratima, a preko nas će protutnjati sutra u kasnijim poslijepodnevnim satima ili u nekim dijelovima zemlje tek navečer. Osvježenje tako stiže u četvrtak, a prije toga sutra navečer grmljavinske oluje, moguće i jako nevrijeme.

SRIJEDA

Srijeda ujutro još sunčano uz temperaturu bez promjena u odnosu na prethodne dane - u unutrašnjosti između 16 i 21, a na Jadranu 22 do 27 Celzijevih stupnjeva. Rano ujutro u Slavoniji moguće je još malo oblaka pa i slabe kiše od pljuskova tijekom noći. Puhat će slab vjetar.

Od sredine dana bit će više oblaka, možda ponegdje u središnjem dijelu i kakav pljusak zbog dnevnog razvoja oblaka, ali kasnije poslijepodne, u nekim gradovima tek navečer doći će do snažne promjene vremena praćene jakom grmljavinom, obilnom kišom, moguće i tučom. Opasan će biti i jak do olujan vjetar uz te oluje koji može izazvati i veliku štetu.

Prije te promjene bit će sunčano i vruće, kao i na istoku zemlje gdje će najveća dnevna temperatura opet biti i do 35 Celzijusovih stupnjeva. Krajem dana i ovdje izražena promjena vremena praćena obilnom kišom, moguće i tučom te također olujnim udarima sjevernog vjetra.

Na jugu zemlje sutra se ova promjena neće još osjetiti, bit će sunčano i vrlo vruće uz umjeren jugozapadni vjetar. Sjevernu Dalmaciju zahvatit će jaka i olujna bura, a na tom području kasnije poslijepodne moguća je kiša i grmljavinsko nevrijeme.

Za Sjeverni Jadran promjena vremena također stiže tek navečer, dok će veći dio dana biti sunčan i vruć. Navečer će zapuhati jaka i olujna bura, a kiša i grmljavinske oluje moguće su i u Istri te u gorskoj Hrvatskoj.

DO KRAJA TJEDNA

Još u četvrtak bit će pljuskova praćenih grmljavinom po cijeloj unutrašnjosti, uglavnom u prvom dijelu dana, a onda opet stabilnije i sunčanije. Ono što će nam svakako biti ugodna promjena je pad temperatura na reklo bi se uobičajene vrijednosti za početak srpnja. ugodnije će se spavati i noću, a nekih novih pljuskova može opet biti u nedjelju.

Na Jadranu će najviše kiše i grmljavine biti u noći sa srijede na četvrtak, u Dalmaciji i u četvrtak veći dio dana, a u četvrtak i petak puhat će i jaka bura s olujnim udarima podno Velebita. Prema vikendu smirivanje vremena, prevladavat će sunčano i ipak malo manje vruće. Osobito će se to osjetiti na noćnim temperaturama koje će konačno biti podnošljive, a danju ostaje 30 ili malo iznad.