Meteorologinja najavila razorno nevrijeme: 'Spajaju se grmljavinski pljuskovi i hladna fronta'

Srijedu, prvi dan srpnja, umjesto toplinskog vala obilježit će promjena vremena i nevrijeme. Gdje će biti najsnažnije pitali smo RTL-ovu prognostičarku Anu Bago Tomac.

"Tijekom dana bit će dnevnog razvoja naoblake, možda i grmljavinskih pljuskova, a onda će se to sve spojiti s hladnom frontom, što će rezultirati velikim olujama", objašnjava meteorologinja.

'Možda se može usporediti s ranijim olujama u Zagrebu'

"Moguće je jako nevrijeme, čija se razornost možda može usporediti s olujama u Zagrebu od prije nekoliko godina i onda godinu nakon toga s olujom u Slavoniji", nastavlja Bago Tomac.

"Gdje će biti najgore znat će se tek u srijedu u poslijepodnevnim satima. Kada se ti sustavi počnu formirati vidjet će se smjer prema kojem će se premještati. Krenut će od Austrije, Slovenije, zahvatit će prvo sjevernu Hrvatsku i vrlo brzo će se širiti prema istoku i jugu i to jakim i olujnim sjevernim i sjeveroistočnim vjetrom, koji će donositi veliku opasnost jer može izazvati velike štete", zaključila je naša sugovornica.