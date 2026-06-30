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VELIKE OLUJE /

Meteorologinja najavila razorno nevrijeme: 'Spajaju se grmljavinski pljuskovi i hladna fronta'

'Moguće je jako nevrijeme, čija se razornost možda može usporediti s olujama u Zagrebu od prije nekoliko godina i onda godinu nakon toga s olujom u Slavoniji'

30.6.2026.
19:44
RTL Danas
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Srijedu, prvi dan srpnja, umjesto toplinskog vala obilježit će promjena vremena i nevrijeme. Gdje će biti najsnažnije pitali smo RTL-ovu prognostičarku Anu Bago Tomac

"Tijekom dana bit će dnevnog razvoja naoblake, možda i grmljavinskih pljuskova, a onda će se to sve spojiti s hladnom frontom, što će rezultirati velikim olujama", objašnjava meteorologinja. 

'Možda se može usporediti s ranijim olujama u Zagrebu' 

"Moguće je jako nevrijeme, čija se razornost možda može usporediti s olujama u Zagrebu od prije nekoliko godina i onda godinu nakon toga s olujom u Slavoniji", nastavlja Bago Tomac. 

"Gdje će biti najgore znat će se tek u srijedu u poslijepodnevnim satima. Kada se ti sustavi počnu formirati vidjet će se smjer prema kojem će se premještati. Krenut će od Austrije, Slovenije, zahvatit će prvo sjevernu Hrvatsku i vrlo brzo će se širiti prema istoku i jugu i to jakim i olujnim sjevernim i sjeveroistočnim vjetrom, koji će donositi veliku opasnost jer može izazvati velike štete", zaključila je naša sugovornica. 

Ana Bago TomacNevrijemePromjena Vremena
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