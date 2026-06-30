Nevrijeme stiglo susjedima, padala je tuča: Približava im se i hladna fronta

Prvi ovogodišnji toplinski val, koji je u Sloveniju donio brojne lipanjske rekorde, bliži se kraju, javlja u utorak portal 24ur.com.

Iako je državna meteorološka služba Arso zbog visokih temperatura izdala crveno, ujedno i najveće upozorenje za jugozapadnu, središnju i jugoistočnu Sloveniju, u večernjim satima moguć je vremenski preokret obilježen olujama s jakim pljuskovima.

Preko središnje Slovenije upravo se kreće izraženi pojas oluja, koji donosi obilne pljuskove, česte udare munja i jake udare vjetra. Neurje.si javlja kako iz Postojne već stižu izvješća o manjoj tuči. Na tamošnjoj meteorološkoj postaji u 15.00 sati izmjeren je udar vjetra od 60 km/h.

Približava se hladna fronta

Lokalne toplinske oluje, praćene jakim pljuskovima, a lokalno moguće i sitnom tučom, mogu se ponovno razviti predvečer, pogotovo u Primorskoj i središnjoj Sloveniji. Na tom području poslijepodne i navečer bit će nešto više vlage u zraku, što će pogodovati razvoju konvektivnih oblaka i grmljavinskih pojava.

Isto tako, Sloveniji i regiji postupno se približava hladna fronta. Trenutačno se nalazi sjeverno od Alpa, ali do Slovenije trebala bi stići u srijedu navečer. Prve predfrontalne oluje formirat će se rano poslijepodne u gorskom području, a olujna aktivnost pojačat će se navečer i nastaviti do četvrtka navečer.

Razina upozorenja na oluju za srijedu ostaje žuta za cijelu zemlju, ali moguće su promjene. Hladna fronta donijet će i promjenu zračnih masa pa će tako temperature od četvrtka biti ugodne. Naši susjedi budit će se na oko 15 Celzijevih stupnjeva, koji bi tijekom dana trebali porasti između na 25 do 30. To je osjetna razlika u odnosu na temperature između 32 i 37 stupnjeva koje se prognoziraju za srijedu.

Podsjetimo, promjena vremena u srijedu se očekuje i u Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je kako će od sredine dana rasti naoblaka, a mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženi.