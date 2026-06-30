Ekstreman dan u Dalmaciji: Nakon temperaturnog rekorda, jedan dio pogodila tuča

Ekstremne vremenske prilike obilježile su posljednji dan lipnja u Dalmaciji. Nakon što su prema nekim navodima tijekom dana u Splitu, Zadru i Šibeniku oboreni temperaturni rekordi, poslijepodne je dio južne Dalmacije zahvatilo izraženo nevrijeme praćeno obilnim pljuskovima, grmljavinom i tučom.

Tako Dalmacija Danas javlja da su u Splitu tijekom dana čak dva puta srušeni i mjesečni i apsolutni temperaturni rekordi. Temperatura zraka najprije je dosegnula 39,4 Celzijeva stupnja, a potom je oko 16.20 sati porasla na čak 39,6 stupnjeva, što predstavlja novu najvišu temperaturu ikad izmjerenu u gradu.

Tuča padala u Vrgorcu

U drugom dijelu dana nad južnom Dalmacijom došlo je do naglog razvoja naoblake. Pljuskovi s grmljavinom zahvatili su područje od Biokova do Dubrovnika, a najizraženiji su bili u okolici Vrgorca, gdje je lokalno palo oko 25 litara kiše po četvornom metru. Mjestimice je zabilježena i tuča, piše Dalmacija Danas.

Foto: Dalmacija Danas

Nagla promjena vremena donijela je i osjetno osvježenje. U okolici Vrgorca temperatura zraka pala je za čak 15 stupnjeva te se spustila na oko 20 Celzijevih stupnjeva.

Pljuskova i grmljavine bilo je i na području Dinare, Kamešnice te u okolici Imotskog.