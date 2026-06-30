Hrvatska u crvenom! Gradovi na obali u 8 sati prže se na +30 °C: 'Zaštite sebe, djecu i starije'

Pretežno sunčano i vrlo vruće bit će i u utorak, uz najvišu dnevnu temperaturu uglavnom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vrlo je velika opasnost od toplinskih valova u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Crveni meteolarm, što znači da je vrijeme izuzetno opasno, vrijedi za osječku, zagrebačku, karlovačku, kninsku, riječku te splitsku i dubrovačku regiju, dok je u Lici manja opasnost od toplinskog vala, no i za gospićku regiju vrijedi narančasto upozorenje.

"Poduzmite mjete, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama", stoji u upozorenju DHMZ-a.

Foto: dhmz

Dubrovniku ni preko noći nije odahnuo, u Gradu je cijelu noć bilo 32 stupnja. U 8 sati ujutro u Dubrovniku se mjere 34 Celzijeva stupnja, u Splitu, Hvaru i Šibeniku 31 stupanj, dok Rijeku peče jutarnjih 30 °C. Glavni grad u trenutku pisanja ovog članka grije se na 29 stupnjeva.

Foto: dhmz

Mogući lokalni pljuskovi i grmljavina

DHMZ prognozira ponegdje jači dnevni razvoj oblaka, a od sredine dana lokalno pljuskove s grmljavinom. U gospićkoj i kninskoj regiji lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine procijenjena je na više od 60 posto.

Vjetar će biti većinom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, sredinom dana i popodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

Vrijeme u srijedu

Djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana porast naoblake te mjestimice pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji, uglavnom u unutrašnjosti, navečer i na sjevernom Jadranu.

Vjetar u prvom dijelu dana većinom slab, a popodne i navečer umjeren, ponegdje i jak sjeverac, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, navečer i u noći na sjeveru bura, podno Velebita jaka s olujnim udarima.

Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu između 23 i 28 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37 °C.

Za riječku i splitsku regiju ostaju na snazi crvena upozorenja, dok će se u Zagrebu i Osijeku situacija ublažiti pa se meteoalarm spušta na narančasti, ali uz upozorenje na grmljavinu. "Lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a navečer su moguća i nevremena uz okretanje vjetra na prolazno jak, na udare i olujan sjeveroistočni. Najjači udari vjetra viši od 55 km/h; Vjerojatnost grmljavine veća od 50 posto", upozoravaju meteolorolozi.