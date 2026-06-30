Stiže snažna promjena vremena: Kiša, pljuskovi i grmljavina

Slabljenjem anticiklone i prodorom nešto hladnijeg i vlažnijeg zraka, sredinom tjedna slijedi promjena vremena pa i prijeko potrebno osvježenje.

UTORAK

Prijepodne sunčano. Vjetar slab, uz obalu burin, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 17 do 22 na kopnu, na Jadranu između 25 i 27 stupnjeva.

Od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost za koji kraći pljusak. Vjetar slab. Nastavlja se vrlo vruće uz temperaturu oko 36 do 37 stupnjeva. Na istoku zemlje pretežno sunčano. No ponegdje može biti kraćeg pljuska s grmljavinom, osobito oko slavonskog gorja i u Podunavlju. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša temperatura između 36 i 38 stupnjeva.

U Dalmaciji djelomice sunčano jer će jačeg naoblačenja biti na krajnjem jugu i u zaleđu, gdje se očekuju lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom te prolazno jakim vjetrom. Pokoji neverin moguć i na moru. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Bit će vrlo vruće, pa i sparno, uz temperaturu od 35 do 39 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, dok je u gorju, posebice u Lici, moguć kraći pljusak s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a najviša temperatura na moru između 35 i 37, u gorju oko 33 stupnja.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U srijedu u unutrašnjosti još sunčano i vrlo vruće, ali poslijepodne i u noći na četvrtak uz jače naoblačenje stiže promjena vremena. Bit će kiše i pljuskova, lokalno i izraženijeg grmljavinskog nevremena s prolazno jakim, na udare i olujnim vjetrom.

Foto: DHMZ

U četvrtak postupno razvedravanje sa sjevera, a kiše može biti još samo na istoku. Zapuhat će slab do umjeren sjeverni vjetar. Temperatura će prema početku vikenda biti osjetno niža, čime završava ovaj dugotrajni toplinski val.

IDUĆIH DANA NA MORU

Pljuskovi i grmljavina u srijedu navečer zahvaćaju sjeverni Jadran, a zatim i Dalmaciju. Prolaskom fronte zapuhat će jaka, na udare i olujna bura, koja će postupno slabjeti prema vikendu.

Temperatura će se sniziti nekoliko stupnjeva i biti oko prosjeka za početak srpnja.