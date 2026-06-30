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Nestvaran prizor! Uhvaćen je udar munje koji je najvjerojatnije izazvao požar na Čiovu

Nestvaran prizor! Uhvaćen je udar munje koji je najvjerojatnije izazvao požar na Čiovu
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Vatrogasci nastavljaju s gašenjem i nadzorom požarišta kako bi spriječili ponovno razbuktavanje vatre

30.6.2026.
20:09
danas.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Nakon snažnog grmljavinskog nevremena na otoku Čiovu je u utorak poslijepodne izbio požar, najvjerojatnije nakon udara munje.

Vatra se zbog olujnih udara bure u kratkom vremenu proširila, a najteža situacija bila je na području Žednog i Okruga. Vatrogasci su cijelo vrijeme na terenu, a zbog zahtjevne intervencije još uvijek nije moguće dobiti potpunu sliku o razmjerima požara, piše Dalmacija Danas.

Oko 19 sati jaka kiša zahvatila je velik dio Čiova, što je poboljšalo situaciju. Unatoč tome, opasnost još nije potpuno prošla. Vatrogasci nastavljaju s gašenjem i nadzorom požarišta kako bi spriječili ponovno razbuktavanje vatre, osobito s obzirom na to da povremeno i dalje puše jak vjetar.

Nakon rekordnih 39,6 Celzijevih stupnjeva izmjerenih u Splitu, područje su pogodili olujni udari vjetra, obilna kiša, tuča i izražena grmljavinska aktivnost, a temperatura je u samo nekoliko sati pala za više od 20 stupnjeva.

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čiovoPožarGrmljavinsko NevrijemeUdar MunjeMunja
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