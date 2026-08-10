Uznemirujući prizori! Ovo se događa na hrvatskim prugama: 'Teško je spavati noć poslije'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'NIJE NORMALNO' /

Dva dana nakon sudara putničkog i teretnog vlaka kod mjesta Škrinjari pruga je i dalje zatvorena. Oštećeni vlakovi se odvoze, ali za puštanje u promet još sve nije spremno.

Istraga traje, a ekipa RTL-a Danas provjerila je u kojim situacijama je strojovođama dozvoljeno proći unatoč crvenom signalu i što se sve može dogoditi na putu. Neki prizori mogli bi vas uznemiriti.

Strojovođa: 'Ovo nije normalno'

Vozili smo se s Goranom Galićem, strojovođom-instruktorom u HŽPP-u i već nakon samo par minuta ugledali mladića s biciklom na pruzi.

"Mislim da ovo u Hrvatskoj nije normalno", govori nam Galić.

"Ne znam što da vam kažem, noć poslije ovoga teška je za spavati", dodaje strojovođa.

Više pogledajte u našem prilogu.