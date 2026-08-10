Zavod otkrio koje krvne grupe najviše nedostaju: Prikupljeno je 100 doza manje nego inače

Zalihe krvi u Zagrebu trenutno su smanjene, zbog čega iz Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu upućuju apel građanima da daruju krv. Posebno nedostaju 0 pozitivna i 0 negativna krvna grupa, dok je trenutačno dovoljno zaliha A B pozitivne krvne grupe.

Liječnica u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu Tea Reljanović kaže da je odaziv darivatelja danas bio manji, što je tijekom ljetnih mjeseci i očekivano.

Tijekom dana prikupljeno je oko 300 doza krvi, dok je u redovitim okolnostima očekivani broj oko 400 doza.

Zalihe su niže, a potrebe mogu naglo porasti

Reljanović kaže da su zalihe trenutačno nešto niže, no situacija se mora promatrati i u kontekstu događaja koji se ne mogu predvidjeti.

Posebno ističe brojne prometne nesreće zabilježene od prošlog tjedna, uključujući željezničke i cestovne nesreće, koje mogu naglo povećati potrebu za krvnim pripravcima.

U Zavodu zasad imaju potrebne doze, no dodatne donacije važne su kako bi se stanje održalo stabilnim.

Najtraženije su 0 pozitivna i 0 negativna krvna grupa. Reljanović objašnjava da su te krvne grupe posebno važne jer se mogu koristiti u širokom rasponu situacija, odnosno smatraju se svojevrsnim univerzalnim darivateljskim krvnim grupama.

Krv najviše treba nakon trauma, ali i za operacije i liječenje bolesti

Krvni pripravci najviše se koriste nakon traumatskih događaja, među kojima su i prometne nesreće. No potrebe nisu vezane samo uz hitne situacije.

Zalihe se koriste i za transplantacijske operacije, osobe s imunokompromitirajućim stanjima te različite bolesti, uključujući onkološke bolesti, koje zahtijevaju određene količine krvnih pripravaka.

Iz Zavoda zato pozivaju građane koji mogu darovati krv da se odazovu apelu.

Krv može darivati zdrava osoba u dobi od 18 do 65 godina koja ima više od 55 kilograma. Muškarci krv mogu darivati svaka tri mjeseca, a žene svaka četiri mjeseca.

Jedna doza krvi pritom može pomoći i spasiti više života, a redovito darivanje posebno je važno u razdobljima kada je odaziv građana zbog godišnjih odmora manji.