DHMZ upozorava na opasno nevrijeme: Donosimo ključne upute, zaštitite se i ostanite sigurni

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je ozbiljna upozorenja za srijedu, najavljujući dolazak iznimno nestabilnog vremena koje će zahvatiti gotovo cijelu zemlju. Zbog približavanja hladne fronte sa sjeverozapada i velike količine atmosferske energije, očekuju se grmljavinska nevremena, olujni vjetar, lokalno obilna kiša te velika vjerojatnost za pojavu tuče.

Narančasti alarm: Koji su dijelovi zemlje najugroženiji?

Prema prognostičkim modelima, za više je regija izdano narančasto upozorenje, što označava opasne i potencijalno štetne vremenske prilike.

Stručnjaci DHMZ-a naglašavaju da su ovakve sporopokretne oluje osobito opasne jer se dugo zadržavaju nad istim područjem, što dovodi do ekstremnih količina oborina i posljedičnih poplava.

Pouke iz prošlosti: Kada priroda pokaže svoju snagu

Koliku štetu ovakva nevremena mogu prouzročiti, svjedoče i nedavni događaji u Hrvatskoj i susjedstvu. Snažna olujna fronta koja je nedavno prešla iz sjeverne Italije preko Slovenije u Hrvatsku ostavila je za sobom značajnu štetu. U Sloveniji su udari vjetra dosezali 105 km/h, padala je tuča veličine loptice za golf, a oštećeno je više od 150 objekata. Nevrijeme je potom zahvatilo Međimurje i novogradiško područje, gdje su zabilježena srušena stabla, oštećeni krovovi, uključujući i krov bolnice u Novoj Gradiški.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dalmacija se također dobro sjeća razorne oluje koja je pogodila splitski akvatorij. U viškom arhipelagu tada je zabilježeno nekoliko havarija jedrilica i katamarana, a brza intervencija vatrogasaca iz Komiže spasila je 16 osoba čija su plovila bila nasukana ili oštećena prodorom vode. Na kopnu, Split je bio pogođen silovitom kišom koja je poplavila travnjak na Poljudu i prekinula nogometnu utakmicu, dok je u Sinju zbog potopljenog trkališta otkazana jubilarna 310. Sinjska alka, na veliko razočaranje tisuća posjetitelja. Ovi primjeri služe kao snažan podsjetnik da upozorenja treba shvatiti krajnje ozbiljno.

Kako se zaštititi: Detaljne upute za sigurno ponašanje

Ravnateljstvo civilne zaštite izdalo je detaljne upute za postupanje u slučaju grmljavinskog nevremena kako bi se smanjio rizik od ozljeda i štete. Prevencija i pravovremena reakcija ključni su za osobnu sigurnost i zaštitu imovine.

Ako ste u zatvorenom prostoru

Najsigurnije mjesto tijekom oluje je čvrsta, zatvorena građevina. Ako vas nevrijeme zatekne u automobilu, on također pruža dobru zaštitu. Ostanite unutra, zatvorite prozore i izbjegavajte dodirivanje metalnih dijelova. Unutar kuće ili stana, zatvorite sve prozore i vanjska vrata te se udaljite od njih. Posebno je važno kloniti se metalnih predmeta i instalacija koje provode struju, poput slavina, radijatora, utičnica i električnih prekidača. Izbjegavajte tuširanje, kupanje ili pranje suđa jer munja može putovati kroz vodovodne cijevi. Isključite sve električne uređaje i klima-uređaj iz struje kako biste ih zaštitili od udara groma. Stručnjaci savjetuju da se u zatvorenom prostoru ostane još najmanje 30 minuta nakon što se čuje posljednji udar groma, jer opasnost i dalje postoji.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Ako ste na otvorenom

Čim čujete udaljenu grmljavinu ili vidite bljesak, vrijeme je da potražite siguran zaklon. Upamtite pravilo: "Kada grmi, u kuću se spremi". Sve aktivnosti na otvorenom treba odgoditi. Ako u blizini nema čvrstog objekta, potražite sklonište u nižim dijelovima terena poput klanaca, udolina ili depresija. U šumi se sklonite ispod gustog grmlja ili nižih stabala, ali nikada ispod visokog, usamljenog drveća jer ono privlači munje.

Izbjegavajte vrhove brda, otvorena polja, plaže i sve vodene površine. Ako plivate ili pecate, odmah izađite iz vode i udaljite se od obale. Također, klonite se svih metalnih predmeta poput bicikala, motocikala, poljoprivrednih strojeva ili metalnih ograda. Ako se nalazite u grupi ljudi, raširite se kako bi se smanjio broj mogućih žrtava u slučaju udara groma.

Postoji i jedan vrlo jasan znak neposredne opasnosti od udara groma: ako osjetite trnce po koži ili vam se kosa počne dizati na glavi. U tom slučaju, odmah čučnite, spustite glavu među koljena, rukama pokrijte uši, zatvorite oči i otvorite usta. Nipošto nemojte leći na tlo jer time povećavate kontaktnu površinu tijela sa zemljom.

Ako ste u vozilu

Tijekom vožnje u oluji, smanjite brzinu i zaustavite vozilo sa strane ceste, podalje od stabala, stupova ili zgrada koje bi se mogle srušiti. Izbjegavajte zaustavljanje u podvožnjacima ili tunelima gdje se može nakupiti veća količina vode. Ostanite u vozilu zatvorenih prozora dok nevrijeme ne prođe.

Apelira se na sve građane da ozbiljno shvate nadolazeće vremenske neprilike. Prilagodite svoje planove i aktivnosti, osigurajte imovinu i redovito pratite najnovije informacije i upozorenja koja objavljuje DHMZ na svojim službenim stranicama. Pravovremena priprema i oprez mogu spriječiti nesreće i sačuvati živote. Vrijeme bi se trebalo početi smirivati tek krajem tjedna.

Vatrogasci pozivaju na oprez zbog najavljene promjene vremena

Uoči najavljenog nevremena vatrogasci pozivaju građane na dodatan oprez.

Vatrogasci savjetuju da pripremite vaš objekt i okućnicu za slučaj nevremena:

očistite šahtove od lišća i uvenulog raslinja,

očistite žljebove na krovovima,

uklonite uvenulo raslinje oko objekta i prethodno odrežite suhe i oštećene grane sa stabala,

lake predmete koje može odnijeti jaki vjetar (vrtni namještaj, tende, suncobrani), sklonite u objekt ili ih pričvrstite

U slučaju bujičnih poplava:

popnite se na povišeno mjesto,

ne ulazite u vodu,

ne pokušavajte voziti kroz vodu.

U slučaju požara ili potrebe za uklanjanjem posljedica nevremena zovite na 193 ili Centar 112, naglašavaju te dodaju kako postoji mogućnost preopterećenja linija. U tom slučaju zovite vatrogasce isključivo ako se radi o izravnoj ugrozi života ili velikoj materijalnoj šteti.

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