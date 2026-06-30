Iz HZJZ-a poručuju: 'I nagli pad temperature kod osjetljivih može izazvati neke tegobe'

Nekako je postalo uobičajeno da nam veliki toplinski val donese i naglu promjenu s nevremenom i značajnom promjenom temperature zraka u kratkom vremenskom razdoblju. Iako to zvuči kao olakšanje i osvježenje u HZJZ-u smo potražili odgovore na to kako ljudski organizam podnosi tako nagle promjene temperature u kratkom vremenskom razdoblju.

Prilagodba organizma na promjenu temperature zraka

Kako organizam podnosi naglu promjenu temperature od 10-ak stupnjeva unutar svega 24 sata?

Ljudski organizam posjeduje učinkovite mehanizme prilagodbe na promjene temperature okoliša. Kada se temperatura zraka naglo promijeni u kratkom razdoblju, organizam se mora prilagoditi novim uvjetima kako bi održao stabilnu tjelesnu temperaturu. Zbog toga neke osobe mogu prolazno osjećati umor, glavobolju, smanjenu koncentraciju ili pogoršanje postojećih zdravstvenih tegoba.

Međutim, važno je uzeti u obzir i smjer promjene temperature. Nakon razdoblja izrazito visokih temperatura, pad dnevne temperature za desetak stupnjeva, uz zadržavanje uobičajenih ljetnih vrijednosti, za većinu ljudi predstavlja olakšanje jer organizam više nije izložen tolikom toplinskom opterećenju i lakše održava optimalmu tjelesnu temperaturu. Reakcije na ovakve promjene ipak su individualne i ovise o dobi, općem zdravstvenom stanju, prisutnosti kroničnih bolesti te intenzitetu i trajanju izloženosti vremenskim uvjetima.

Postoje li skupine stanovništva kojima takve promjene jako teško padaju ili su ugroženije od ostalih?

Najosjetljivije su starije osobe, mala djeca, trudnice te osobe koje boluju od kroničnih bolesti, osobito bolesti srca i krvnih žila, dišnog sustava ili imaju narušeno opće zdravstveno stanje. Veći rizik imaju i osobe koje rade ili dulje borave na otvorenom jer su izravnije izložene vremenskim promjenama. Kod tih skupina nagle promjene temperature mogu lakše dovesti do pogoršanja postojećih zdravstvenih tegoba ili otežati prilagodbu organizma.

Imaju li nagla zahladnjenja isto negativan učinak na organizam poput toplinskih valova?

Toplinski valovi predstavljaju znatan javnozdravstveni rizik jer povećavaju vjerojatnost dehidracije, toplinske iscrpljenosti i toplinskog udara, osobito kod starijih osoba, male djece, kroničnih bolesnika i osoba koje rade ili dulje borave na otvorenom.

Nagla promjena temperature također zahtijeva prilagodbu organizma, no njezini učinci ovise o tome kolika je promjena i na koje se temperature odnosi. U slučaju pada s ekstremno visokih na uobičajene ljetne temperature, većina ljudi neće imati ozbiljnijih zdravstvenih tegoba, već će promjenu doživjeti kao olakšanje nakon razdoblja velikih vrućina. Ipak, kod osjetljivijih osoba mogu se javiti prolazan umor, glavobolja ili pogoršanje postojećih kroničnih tegoba.

Osobama iz osjetljivijih skupina preporučuje se pratiti vremensku prognozu, prilagoditi odjeću i razinu tjelesne aktivnosti vremenskim uvjetima, redovito uzimati propisanu terapiju te se, u slučaju pogoršanja simptoma ili zdravstvenog stanja, pravodobno javiti svom liječniku.

Kako se pripremiti i zaštititi?

Najvažnije je pratiti vremensku prognozu i prilagoditi svakodnevne aktivnosti očekivanim vremenskim uvjetima. Preporučuje se odijevanje u slojevima kako bi se odjeća mogla lako prilagoditi promjenama temperature tijekom dana, izbjegavanje naglog izlaganja velikim temperaturnim razlikama te održavanje odgovarajuće hidracije tijekom ljeta bez obzira na to radi li se o ekstemno visokim temperaturama ili uobičajnim ljetnim temperaturama.

Radi li se tu o utjecaju naglog pada temperature ili na naš organizam utječe velika promjena tlaka zraka?

Na ljudski organizam može djelovati više čimbenika istodobno. Osim promjene temperature zraka, određeni utjecaj mogu imati i promjene atmosferskog tlaka, vlažnosti zraka te jačine vjetra. Teško je izdvojiti jedan čimbenik kao jedini uzrok tegoba jer se vremenski uvjeti najčešće mijenjaju zajedno. Ipak, promjena temperature smatra se jednim od najvažnijih čimbenika koji zahtijeva prilagodbu organizma, dok promjene tlaka zraka kod osjetljivijih osoba mogu pridonijeti pojavi ili pogoršanju subjektivnih tegoba, poput glavobolje. Važno je naglasiti da se učinci vremena na zdravlje razlikuju među pojedincima te ovise o njihovoj dobi, zdravstvenom stanju i drugim čimbenicima.

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