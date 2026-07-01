Golemi tornado iznad Bodenskog jezera! Meteorolozi upozoravaju: 'Ovo nije jedini'

Snažno nevrijeme pogodilo je jug Njemačke, gdje se iznad Bodenskog jezera u blizini Friedrichshafena formirao veliki vodeni tornado. Prema podacima Njemačke meteorološke službe (DWD), vodeni vrtlog bio je vidljiv oko 15 minuta prije nego što se počeo kretati prema Lindauu u Bavarskoj, piše Fenix.

Meteorolozi navode kako nije bilo moguće precizno utvrditi njegovu visinu i promjer, no procjenjuju da je brzina vjetra unutar tornada iznosila između 100 i 150 kilometara na sat. Budući da se tornado zadržao iznad vode, nije prouzročio materijalnu štetu niti je bilo ozlijeđenih.

Međutim, DWD upozorava da opasnost nije prošla. Za područje oko Bodenskog jezera, uključujući Ravensburg u saveznoj zemlji Baden-Württemberg, izdano je crveno upozorenje zbog mogućnosti razvoja novih grmljavinskih oluja, orkanskih udara vjetra i izoliranih tornada.

'Pratite službena upozorenja'

Prema prognozama, olujni sustav donosi obilne oborine od 25 do 35 litara po četvornom metru u samo jednom satu, udare vjetra do 100 kilometara na sat te lokalno izraženu tuču.

Meteorolozi upozoravaju na niz mogućih opasnosti, među kojima su udari groma opasni po život, rušenje stabala, padanje raznih predmeta, brzo plavljenje prometnica, podvožnjaka i podruma, pojava akvaplaninga te mogućnost klizišta i novih tornada.

Građanima se savjetuje da prate službena upozorenja, izbjegavaju nepotrebna putovanja i tijekom prolaska olujnog sustava potraže sigurno sklonište.