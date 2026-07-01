Stiže nagla i opasna promjena vremena: Osigurajte dom i automobil pred oluju, tuču i jak vjetar

Nakon toplinskog vala koji je obilježio drugu polovicu lipnja, donoseći temperature i do 39 °C, Hrvatsku očekuje naglo i opasno pogoršanje vremena. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je niz upozorenja za veći dio zemlje zbog približavanja hladne fronte koja će se sudariti s pregrijanom atmosferom, stvarajući eksplozivne uvjete za nastanak snažnih grmljavinskih nevremena. Od srijede poslijepodne, građani se pozivaju na najviši stupanj opreza jer se uz izražene pljuskove očekuju i olujni vjetar te velika vjerojatnost tuče.

DHMZ izdao upozorenja: Gdje i kada očekivati najjače udare?

Promjena vremena najprije će zahvatiti unutrašnjost zemlje. Prema prognostičkim modelima DHMZ-a, nestabilnosti će se početi razvijati od sredine dana u srijedu, a najžešći procesi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima.

Pomorcima se savjetuje da ne isplovljavaju, a stanovnicima da se pripreme na moguće prekide u prometu i opskrbi električnom energijom.

Prije nego što bude kasno: Ključni koraci za zaštitu doma i okućnice

Iskustvo nas uči da nekoliko sati pripreme može spriječiti štetu čija sanacija traje mjesecima i košta tisuće eura. Ravnateljstvo civilne zaštite redovito objavljuje upute za postupanje u slučaju grmljavinskog nevremena, a ovo su najvažniji koraci koje treba poduzeti odmah.

Osigurajte sve što vjetar može podići

Prvi i najvažniji korak jest ukloniti ili čvrsto osigurati sve pokretne predmete s balkona, terasa i dvorišta. Tegle za cvijeće, vrtni namještaj, suncobrani, dječje igračke, roštilji i alat u naletu olujnog vjetra postaju opasni projektili. Mogu razbiti prozorska stakla na vašoj ili susjednoj kući, oštetiti automobile ili, u najgorem slučaju, ozlijediti ljude. Sve što ne možete unijeti u zatvoreni prostor, poput većih trampolina ili lakših konstrukcija, potrebno je čvrsto privezati ili na drugi način fiksirati za tlo. Također, provjerite postoje li u vašoj blizini suha ili trula stabla i grane koje bi se mogle odlomiti te na vrijeme upozorite nadležne službe.

Prozori, vrata i krov na udaru

Prije dolaska oluje provjerite jesu li svi prozori i vrata, uključujući i krovne prozore te podrumske otvore, dobro zatvoreni. Spustite rolete ili zatvorite prozorske kapke (škure). Oni ne samo da štite stakla od udara tuče i letećih predmeta, već predstavljaju i dodatnu barijeru snažnom vjetru koji može oštetiti same prozorske okvire. Ako živite u starijoj kući, odmaknite se od prozora tijekom nevremena. U slučaju da očekujete orkanske udare vjetra, a vaša građevina nije izrazito čvrsta, najsigurnije je skloniti se u podrum ili neku drugu solidno građenu prostoriju u unutrašnjosti objekta.

Voda kao tiha prijetnja: Olucima i odvodima protiv poplava

Snažni pljuskovi donose opasnost od poplava. Prije oluje, odvojite nekoliko minuta i provjerite jesu li oluci na krovu i odvodne cijevi prohodni. Nakupljeno lišće i prljavština mogu blokirati protok vode, zbog čega će se ona prelijevati niz fasadu, prodirati u potkrovlje ili plaviti temelje kuće. Očistite i odvode u dvorištu kako biste osigurali da voda može nesmetano otjecati i spriječili stvaranje velikih lokvi ili plavljenje nižih dijelova dvorišta i garaža.

Opasnost iz utičnice: Zaštita električnih uređaja

Tijekom grmljavinskog nevremena, preporučuje se isključiti sve osjetljive električne uređaje iz struje. Udar groma u blizini može stvoriti snažan prenaponski val koji putuje kroz električnu mrežu i može trajno uništiti računala, televizore i kućanske aparate, čak i ako nisu bili upaljeni. Stoga je najsigurnije fizički izvući utikače iz utičnica i pričekati da nevrijeme prođe. Također, izbjegavajte tuširanje, kupanje i korištenje žičanih telefona jer su metalne instalacije dobri vodiči struje.

Automobil na meti nevremena: Kako spriječiti skupu štetu?

Automobili su posebno ranjivi na dvije najveće opasnosti koje donosi ljetno nevrijeme: tuču i padanje grana. Popravci limarije nakon tuče mogu biti iznimno skupi, stoga je prevencija najbolja strategija.

Garaža je najbolji prijatelj, ali što ako je nemate?

Najsigurnije mjesto za vaš automobil je garaža ili čvrsto natkriveno parkirno mjesto. Ako nemate tu mogućnost, potražite alternativu. To može biti natkriveni parking javne garaže ili trgovačkog centra. Ako morate parkirati na otvorenom, izbjegavajte parkiranje neposredno ispod starih i velikih stabala. Iako krošnja može ublažiti udarce manje tuče, prijeti rizik od loma velikih grana pod naletima vjetra, što može prouzročiti daleko veću štetu. Pokušajte pronaći poziciju uz čvrsti zid zgrade koji može pružiti barem djelomičnu zaštitu od vjetra i tuče koja pada pod kutom. Kao krajnje rješenje, postoje i posebne cerade ili prekrivači protiv tuče. Opremljeni su slojem debele zaštitne pjene koja amortizira udarce leda i može značajno smanjiti ili u potpunosti spriječiti oštećenja.

Pouke iz prošlosti i pogled u budućnost

Nedavne tragedije uzrokovane superćelijskim olujama bolan su podsjetnik da ekstremne vremenske prilike nisu nešto što se događa "nekome drugome". One postaju sve učestalije i intenzivnije, a posljedice mogu biti katastrofalne. U tom kontekstu, ključno je razmišljati i o financijskoj zaštiti. Provjerite svoju policu osiguranja imovine. Osnovna osiguranja kućanstva i automobila često pokrivaju rizike od oluje (definirane kao vjetar određene brzine), tuče i udara groma, ali nije naodmet provjeriti uvjete i uključena pokrića. Ako do štete ipak dođe, a osigurani ste, ključno je što prije dokumentirati oštećenja. Fotografirajte sve iz više kutova prije nego što započnete s bilo kakvim popravcima i obratite se svom osiguravajućem društvu kako biste pokrenuli proces prijave štete.

Priprema za nevrijeme više nije stvar izbora, već nužnosti. Redovito praćenje prognoza i upozorenja DHMZ-a, zajedno s primjenom preventivnih mjera zaštite, najbolji je način da sačuvate svoju sigurnost i imovinu. Ne čekajte da vjetar počne puhati i da padnu prve kapi kiše, djelujte odmah.

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