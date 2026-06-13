Oluja im uništila aute i domove, a sada stiže odšteta: Objavljena prva velika lista za isplate

U samo 75 dana od snažnog olujnog nevremena koje je krajem ožujka pogodilo Zagreb, Grad je objavio prvu listu građana kojima će biti isplaćena novčana pomoć za sanaciju štete na imovini.

Na popisu se nalazi 434 odobrena zahtjeva, a ukupna procijenjena šteta iznosi 305.256 eura. Za isplatu je zasad odobreno nešto više od 213.000 eura. Najveći broj odobrenih zahtjeva odnosi se na oštećena osobna vozila. Njih je ukupno 243, dok se 163 zahtjeva odnose na obiteljske kuće, a 28 na stanove.

Naime, korisnicima će biti isplaćeno 70 posto procijenjene štete, pri čemu maksimalni iznos pomoći za stambene objekte iznosi 15.000 eura, a za osobna vozila 5.000 eura. Ukupan iznos koji jedan korisnik može ostvariti doseže 20.000 eura.

Iz Grada podsjećaju kako za nevrijeme koje je krajem ožujka pogodilo Zagreb nisu bili ispunjeni zakonski uvjeti za proglašenje prirodne nepogode. Ističu i da bi, čak i da je prirodna nepogoda bila proglašena, zakonska pomoć u pravilu iznosila do pet posto procijenjene štete, dok gradska mjera pokriva čak 70 posto.

Navode kako je u obradi prijava sudjelovalo je više od 150 zaposlenika gradske uprave, koji su radili na zaprimanju zahtjeva, procjeni štete i obradi dokumentacije. Obrada preostalih prijava još traje, a nove liste građana kojima će biti odobrena pomoć očekuju se tijekom srpnja i rujna.