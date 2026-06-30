Dramatična snimka s Brača: Pogledajte kako je izgledala vatrena stihija na Čiovu

IZBILO NAKON NEVREMENA /
Lokaliziran požar na Čiovu: S vatrenom stihijom borilo se 150 vatrogasaca i četiri kanadera
U utorak poslijepodne Dalmaciju je zahvatilo izraženo nevrijeme praćeno obilnim pljuskovima, grmljavinom i tučom. Na otoku Čiovu udar munje izazvao je požar.
Požar je prema prvim procjenama zahvatio oko 100 hektara dugačkog i uskog područja te se približio kućama. Oko 21 sat stavljen je pod kontrolu.
U gašenju je sudjelovalo 150 vatrogasaca iz cijele Splitsko-dalmatinske županije s 40 vatrogasnih vozila, uz pripadnike Intervencijske vatrogasne postrojbe Divulje.
Kanaderi su u jednom dijelu intervencije djelovali s dva zrakoplova, a potom su u gašenje bila uključena čak četiri kanadera.
Kako se nevrijeme na Čiovu vidjelo s Brača, pogledajte u videu koji nam je poslao čitatelj.