Dramatična snimka s Brača: Pogledajte kako je izgledala vatrena stihija na Čiovu

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LOKALIZIRAN JE /

U utorak poslijepodne Dalmaciju je zahvatilo izraženo nevrijeme praćeno obilnim pljuskovima, grmljavinom i tučom. Na otoku Čiovu udar munje izazvao je požar.

Požar je prema prvim procjenama zahvatio oko 100 hektara dugačkog i uskog područja te se približio kućama. Oko 21 sat stavljen je pod kontrolu.

U gašenju je sudjelovalo 150 vatrogasaca iz cijele Splitsko-dalmatinske županije s 40 vatrogasnih vozila, uz pripadnike Intervencijske vatrogasne postrojbe Divulje.

Kanaderi su u jednom dijelu intervencije djelovali s dva zrakoplova, a potom su u gašenje bila uključena čak četiri kanadera.

Kako se nevrijeme na Čiovu vidjelo s Brača, pogledajte u videu koji nam je poslao čitatelj.