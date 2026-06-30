Buktinja na Čiovu nakon udara groma: Pogledajte prizore, šire se oblaci dima

Požar otvorenog prostora koji je izbio u utorak poslijepodne nakon grmljavinskog nevremena na otoku Čiovu, uz vatrogasce gase i dva kanadera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a prema posljednjim informacijama stanje je na terenu trenutačno povoljnije.

Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) izvijestila je da su na požarištu angažirane vatrogasne snage operativnih područja Trogir, Split, Kaštela i Solin te Intervencijska vatrogasna postrojba Split.

Ministarstvo obrane RH priopćilo je da su na gašenje požara na Čiovu prvotno bila upućena četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

No, zbog razvoja situacije na jugu Hrvatske, dva su kanadera preusmjerena na požarište kod Orebića u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, dok preostala dva nastavljaju sudjelovati u gašenju požara na Čiovu.

Izbio nakon grmljavinskog nevremena

Požar je izbio nakon grmljavinskog nevremena koje je u poslijepodnevnim satima zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju, uz jak vjetar, obilnu kišu i snažnu grmljavinu.

Vatrogasci nastavljaju gasiti požar, a više informacija o stanju na požarištu i mogućoj šteti očekuje se nakon završetka intervencije. HVZ je izvijestio na Facebooku da je stanje na požarištu na Čiovu je trenutačno povoljnije.

Smirivanje meteo uvjeta omogućilo je djelovanje protupožarnih zrakoplova te olakšalo intervenciju vatrogascima na terenu. U gašenje su se uz vatrogasce uključile i zračne snage koje će djelovati do mraka. Vatrogasci će i tijekom noći nastaviti sa saniranjem požarišta, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Požar je prema neslužbenim podacima popodne izbio i na otoku Šolti koji je i dalje aktivan te kod Kaštel Sućurca koji je već ugašen.