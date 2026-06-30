Lijenčina koja liječi komplekse i hrvatski Vučić: Ovako su se častili Plenković i Milanović

BLISKI SUSRET /
Otvorio kamionet i ugledao zvijer na suvozačkom sjedalu: Širi se nevjerojatna snimka
Jedan je hrvatski Vučić, a drugi lijenčina koja liječi komplekse - dio je ovo nove runde sukoba na relaciji predsjednik - premijer.
Razlog - sudjelovanje Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu 14. srpnja. Premijer Andrej Plenković je za, predsjednik Zoran Milanović protiv, pa je Milanović zbog toga okupio novinare na Pantovčaku.
U središtu sukoba, između dvije vatre našao se načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid.
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