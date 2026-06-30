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NOVA RUNDA /

Lijenčina koja liječi komplekse i hrvatski Vučić: Ovako su se častili Plenković i Milanović

Jedan je hrvatski Vučić, a drugi lijenčina koja liječi komplekse - dio je ovo nove runde sukoba na relaciji predsjednik - premijer.

Razlog - sudjelovanje Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu 14. srpnja. Premijer Andrej Plenković je za, predsjednik Zoran Milanović protiv, pa je Milanović zbog toga okupio novinare na Pantovčaku.

U središtu sukoba, između dvije vatre našao se načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. 

Više pogledajte u našem prilogu. 

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30.6.2026.
19:19
Ana Mlinarić
Zoran MilanovićAndrej PlenkovićTihomir KundidVojna ParadaPariz
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