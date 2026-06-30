Stručnjak upozorio Hrvate na oprez: 'Reći ću vam zašto je curenje podataka opasno'

Ministarstvo je danas poslijepodne Agenciji za zaštitu osobnih podataka dostavilo izvješće o povredi osobnih podataka. Za to su imali rok od 72 sata, a izvješće je, kako doznajemo, predano unutar tog roka.

Curenje podataka više od pola milijuna učenika i nastavnika komentirao je stručnjak za sigurnost Bruno Pavić. Kaže da apsolutna zaštita od kibernetičkog napada ne postoji, ali da je cilj stalno smanjivati rizik.

"Ne postoji stopostotna zaštita od kibernetičkog napada. Cilj je provoditi niz tehničkih i organizacijskih aktivnosti kako bi se smanjila izloženost", rekao je Pavić.

Ističe da podaci koji su procurili sami po sebi nisu oni najosjetljiviji. "Nije opasno jer su to podaci učenika, mail adrese, nisu adrese gdje žive ili IBAN-i. Međutim, opasno je jer se može koristiti u phishing napadima", objasnio je.

Uključene policija i SOA

U istragu su, kaže, uključene nadležne institucije, policija i SOA, a vjerojatno i sigurnosni stručnjaci koje je angažirao CARNET. Forenzička istraga trebala bi pokazati kako je došlo do curenja.

"Proces forenzike izgleda tako da se izuzmu serveri ili se virtualno prikupe imagei, a onda se traže logovi i gleda što se radilo s tom bazom. To može trajati mjesec ili dva dana", rekao je Pavić.

Dodaje da ne bi unaprijed krivio CARNET, jer postoji mogućnost da je baza bila podijeljena s trećom stranom zbog rada određenih aplikacija.

Podaci poput ovih najčešće se, upozorava, koriste za phishing kampanje.

"Što više znate o osobi koju targetirate, to možete provesti bolju kampanju. Treba biti na oprezu u narednom periodu, ne otvarati sumnjive mailove, ne klikati na sumnjive poveznice i podesiti mail zaštitu”, savjetuje.

Roditeljima poručuje da zasad ne traže sami po internetu jesu li procurili podaci njihove djece, nego da prate službene upute.

"Trebalo bi slušati upute CARNET-a jer oni vode slučaj i pravovremeno će izvijestiti što treba napraviti", rekao je Pavić.