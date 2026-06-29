AZOP pokrenuo nadzor nad CARNET-om zbog curenja podataka! 'Roditelji, pripazite na ovo'

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad CARNET-om po službenoj dužnosti, objavili su u ponedjeljak nakon što je javnost doznala za neovlaštenu objavu osobnih podataka učenika i nastavnika iz hrvatskih škola.

Iz Agencije najavljuju da će, prema potrebi, poduzeti odgovarajuće radnje i prema drugim voditeljima odnosno izvršiteljima obrade ako utvrde da su povezani s ovim incidentom.

U priopćenju objavljenom u ponedjeljak, Agencija navodi kako do sada nije dobila Izvješće o povredi osobnih podataka od voditelja obrade. Podsjećaju da u slučaju povrede takvih podataka, sukladno članku 33. Opće uredbe o zaštiti podataka, voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja, i ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o incidentu, izvješćuje nadzorno tijelo, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih potvrdilo nam je da je upoznato s informacijom o neovlaštenom dijeljenju podataka povezanih s hrvatskim osnovnim i srednjim školama. Mediji su izvijestili o navodnom curenju podataka od 560 tisuća učenika i nastavnika.

Upozorenje roditeljima

Budući da su se pojavile informacije da su incidentom obuhvaćene i e-mail adrese učenika i nastavnika, AZOP je upozorio korisnike na veći broj mogućih Phishing napada i internetskih prijevara. "Posebno pozivamo roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje e-mail adrese te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare", apeliraju iz AZOP-a.

Roditeljima su preporučili da razgovaraju s djecom o sigurnosti i da ih upozore da ne otvaraju sumnjive poveznike i ne dijele korisnička imena, lozinke ili druge osobe podatke putem e-maila.

"Osobe čije su e-mail adrese obuhvaćene ovim incidentom mogu zaprimiti povećan broj neželjenih ili lažnih poruka koje se predstavljaju kao komunikacija škole, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, CARNET-a ili drugih poznatih institucija. Takve poruke mogu sadržavati poveznice na lažne internetske stranice ili zlonamjerne privitke kojima se nastoji navesti primatelja na otkrivanje dodatnih osobnih podataka, korisničkih podataka ili preuzimanje zlonamjernog sadržaja", navode u priopćenju.

Kako prepoznati prijevaru?

Kada dobiju poruku, bilo e-mailom, SMS-om ili nekom drugom aplikacijom, potrebno je obratiti pozornost na stvarnog pošiljatelja i ne otvarati poveznike ni privitke iz sumnjivih poruka.

Posebno treba pripaziti kod poruka u kojima se od korisnika traži da se prijavi u svoj račun, promijeni lozinku ili upiše osobne ili financijske podatke.

Kako bi prepoznali moguću prijevaru, korisnicima savjetuju da provjere podudaraju li se e-mail adresa, telefonski broj ili internetska stranica pošiljatelja sa službenim kontaktom te organizacije.

Ministarstvo je ranije navelo da je CARNET odmah pokrenuo opsežnu tehničku i forenzičku analizu, nakon što je objavljeno da je na internetskom forumu osvanula kriptirana datoteka s 563.509 jedinstvenih zapisa o učenicima i nastavnicima iz, navodno 1452 hrvatske škole.

Prema navodima koji su se pojavili u javnosti, svaki zapis sadržava ime i prezime učenika ili nastavnika, službenu e-mail adresu s domenom @skole.hr, naziv škole te korisničku ulogu, odnosno podatak radi li se o učeniku ili nastavniku.

Iako se, kako tvrde, ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, i CARNET je upozorio korisnike na povećan rizik od Phishing napada i drugih prijevara.