Procurila gomila podataka iz škola, izdali posebno upozorenje: 'Sad na ovo pripazite'

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih potvrdilo je za net.hr da je upoznato s informacijama o neovlaštenom dijeljenju podataka povezanih s hrvatskim osnovnim i srednjim školama.

Nakon medijskih napisa o navodnom curenju osobnih podataka više od 560 tisuća učenika i nastavnika, iz Ministarstva poručuju da su u stalnom kontaktu s CARNET-om, koji je odmah pokrenuo opsežnu tehničku i forenzičku analizu.

Podsjetimo, u medijima se pojavila informacija da je na internetskom forumu objavljena kriptirana datoteka koja navodno sadrži 563.509 jedinstvenih zapisa o učenicima i nastavnicima iz hrvatskih škola. Na objavu je prvi upozorio korisnik Reddita, koji tvrdi da baza obuhvaća podatke iz čak 1452 škole u Hrvatskoj.

Prema navodima koji su se pojavili u javnosti, svaki zapis sadržava ime i prezime učenika ili nastavnika, službenu e-mail adresu s domenom @skole.hr, naziv škole te korisničku ulogu, odnosno podatak radi li se o učeniku ili nastavniku. Također se navodi da baza pronalazi podatke učenika starijih razreda osnovnih škola, dok podataka za učenike nižih razreda nema. Spominje se i moguća kompromitacija popratnih aplikacija te starijeg "backup" sustava.

CARNET provodi tehničku i forenzičku analizu

Iz Ministarstva potvrđuju da su upoznati sa situacijom, ali ističu da prema trenutačno dostupnim informacijama nema pokazatelja da je ugrožen rad CARNET-ovih usluga.

"Odmah po saznanju, od strane CARNET-a pokrenuta je opsežna tehnička i forenzička analiza kako bi se utvrdila vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su dospjeli u javnost", odgovorili su za Net.hr

Dodaju kako prema informacijama kojima trenutačno raspolažu objavljeni podaci uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole te korisničku ulogu, no analiza njihova podrijetla i opsega još uvijek traje.

U međuvremenu se redakciji Net.hr-a javila i majka djevojčice koja se ovih dana upisuje u srednju školu, upozoravajući na problem sa stranicom za praćenje upisa.

"Upisi traju i od 24. lipnja stranica se osvježavala svakih sat vremena. Danas se nije osvježila od 16 sati i to nam stvara nervozu. Ne znamo što se događa", rekla nam je majka iz Zagreba.

Dodaje kako jedino roditelji učenika koji upisuju srednju školu imaju pristup toj stranici jer preko nje prate rezultate upisa i bodovne pragove, zbog čega je zastoj izazvao dodatnu zabrinutost u jeku upisnog procesa.

Za sada nije potvrđeno postoji li ikakva povezanost između curenja podataka i problema sa stranicom za praćenje upisa.

Upozorenje na phishing, ali zasad nema potrebe za promjenom lozinki

Iako se, kako navode, ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, CARNET upozorava korisnike na povećan rizik od ciljanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa.

"Stoga pozivamo na dodatan oprez prilikom zaprimanja elektroničke pošte u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije", poručuju iz Ministarstva.

Prema trenutačnim informacijama CARNET-a, nema indicija koje bi upućivale na potrebu za promjenom korisničkih zaporki. Ako istraga pokaže da su potrebne dodatne sigurnosne mjere, korisnici će o tome biti pravodobno obaviješteni putem službenih komunikacijskih kanala.

Iz Ministarstva ističu da su svjesni zabrinutosti koju je ova situacija izazvala među učenicima, roditeljima, nastavnicima i školama te poručuju da će CARNET javnost nastaviti izvještavati o svim potvrđenim činjenicama.