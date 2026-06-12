Jedna progovorila kroz predstavu, druga zaustavila sukob: Dobitnice nagrade 'Luka Ritz'

Godišnje nagrade "Luka Ritz" za promicanje tolerancije i škole bez nasilja dodijeljene su u petak u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih osnovnoškolki Fridi Anković iz Zagreba te srednjoškolki Lei Barbić iz Samobora.

Predsjednica Izbornog povjerenstva Suzana Ritz zahvalila je svim odgojno-obrazovnim djelatnicima koji su sudjelovali u nominacijama te istaknula važnost prepoznavanja djece i mladih koji svojim djelovanjem promiču toleranciju i nenasilje.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Uz glavne nagrade, dodijeljena su i posebna priznanja, i to Luciji Burić, učenici 3. razreda Osnovne škole Brodarica iz Šibenika te Toniju Perušku, učeniku 3. razreda Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu iz Pule. "Neka vas ova nagrada i priznanje trajno podsjeća da njegujete i čuvate vrijednosti koje živite", poručila je dobitnicima Ritz.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Frida Anković

Obrazlažući odluku o dodjeli nagrade Fridi Anković, učenici 7. razreda Osnovne škole Hugo Kon, istaknuto je kako je napisala dramski tekst i režirala predstavu "Ja sam Amellie" sa željom da vlastito iskustvo ne ostane samo bolna uspomena, nego postane poruka koja potiče promjenu.

"Predstavu sam napisala inspirirana vlastitim iskustvima, ali i pričama, situacijama i osjećajima koje sam tijekom godina vidjela oko sebe. Činila sam da se u ovoj predstavi prepoznaju oni koji su doživjeli nasilje, ali i oni koji su ga možda nekome nanosili, kako bi zastali i razmislili o svojem postupku", kazala je dobitnica nagrade.

Govoreći o važnosti prihvaćanja različitosti, dodala je da je naš svijet pun različitosti, a upravo su različitosti njegovo najveće bogatstvo.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Lea Barbić

Lea Barbić, maturantica Ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole Samobor, je zbog svog dosljednog zalaganja za nenasilje, spremnosti da zaštiti druge te aktivnog doprinosa školskoj i lokalnoj zajednici, dobitnica ovogodišnje nagrade u kategoriji srednjih škola.

"Kada sam spriječila sukob između dvojice dječaka, nisam razmišljala radim li nešto veliko ili posebno. U tom sam trenutku željela učiniti ono što je ispravno, zaustaviti nasilje i pokazati da se problemi mogu riješiti razgovorom, razumijevanjem i poštovanjem", rekla je.

Dodala je kako joj je ova nagrada posebno značajna jer se, kao maturantica, osjeća povezanom s Lukom Ritzom, koji je također bio maturant te je, poput nje, želio studirati novinarstvo.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

'Vršnjačko nasilje se često događa i izvan školskih prostora'

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs zahvalio je nagrađenim učenicima na promicanju tolerancije i pomoći vršnjacima te istaknuo da Ministarstvo kontinuirano radi na stvaranju sigurnijeg školskog okruženja.

Naglasio je kako se vršnjačko nasilje danas sve češće događa izvan školskih prostora i nastavlja putem društvenih mreža i digitalnih komunikacijskih kanala.

Poručio je da su upravo učenici poput ovogodišnjih dobitnika primjer vrijednosti koje obrazovni sustav želi promicati.

Luka Ritz (1990.-2008.) zagrebački je maturant koji je preminuo nakon što je brutalno pretučen na jednom zagrebačkom mostu vraćajući se u kasnim večernjim satima kući zajedno s kolegom.

Nagrada Luka Ritz dodjeljuje se svake godine na dan Lukine smrti od 2009. godine. Sastoji se od skulpture, posebnog priznanja u obliku povelje i jednogodišnje stipendije u iznosu od 150 eura mjesečno za jednu učenicu/učenika osnovne škole i jednu učenicu/učenika srednje škole.