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DAN ODLUKE OSMAŠA /

Počele prijave za srednje škole: Prve rang-liste vidjet će se već danas

Počele prijave za srednje škole: Prve rang-liste vidjet će se već danas
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/Ilustracija

U ponudi su ove godine i četiri nova strukovna zanimanja: kućni majstor-domar, skladištar u logistici, drvno-ekološki tehničar i tehničar za inteligentne transportne sustave

24.6.2026.
10:18
Jaga Komazec
Sanjin Strukic/PIXSELL/Ilustracija
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Za osmaše u Hrvatskoj počeo je jedan od najvažnijih koraka nakon završetka osnovne škole. Počele su prijave programa za upis u srednju školu. Sustav e-Upisi otvoren je ove srijede, a učenici mogu birati škole i smjerove koje žele upisati, prenosi Novina.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih za školsku godinu 2026./2027. planiralo je više od 47.000 upisnih mjesta. Ove godine osmi razred završava 38.005 učenika, što je 950 manje nego lani.

Prijave većine programa traju od 24. lipnja do 3. srpnja. Iznimka su škole koje provode prijemne ispite, za koje prijave traju kraće, od 24. do 26. lipnja. Konačne ljestvice poretka u ljetnom roku bit će objavljene 7. srpnja, a konačni broj upisnih mjesta za jesenski rok bit će poznat 10. kolovoza.

Prve ogledne ljestvice bit će vidljive već danas, od 14 sati. Rang-liste se u sustavu osvježavaju svakog punog sata, što znači da učenici mogu pratiti promjene nakon izmjene prioriteta ili podataka.

Učenici mogu prijaviti najviše šest programa u šest škola. Važno je da ih poredaju prema stvarnim željama, tako da na prvo mjesto stave program koji najviše žele upisati. Škole se ne bi trebale brisati s liste samo zato što učenik u nekom trenutku nije unutar upisne kvote jer sustav automatski traži najbolji mogući odabir prema bodovima i prioritetima.

U ponudi su ove godine i četiri nova strukovna zanimanja: kućni majstor-domar, skladištar u logistici, drvno-ekološki tehničar i tehničar za inteligentne transportne sustave. Zlatko Stić, ravnatelj jedne od škola, istaknuo je prijemne ispite kao rješenje za veliki interes.

Usporedno s upisima u srednje škole, traje i državna matura. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović potvrdio je da su pravila vezana uz mobitele na maturi ublažena, nakon što je ocijenjeno da su ranije sankcije bile prestroge.

Ministarstvo Obrazovanja I ZnanostiVinko FilipovićStrukovne školeUpis U Srednje školeRang Liste
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