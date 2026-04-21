'NEPROMIŠLJENO'

Ministarstvo se oglasilo nakon dojava o bombi u školama: 'Nije nam jasno zašto to rade'

Ministarstvo se oglasilo nakon dojava o bombi u školama: 'Nije nam jasno zašto to rade'
Foto: Neva Zganec/PIXSELL/ilustracija

'Osuđujemo ovakve nepromišljene postupke koji unose paniku i strah te su nam u potpunosti nejasni motivi onih koji to čine'

21.4.2026.
10:44
Hina
Neva Zganec/PIXSELL/ilustracija
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih poručilo je u utorak, vezano uz sve učestalije slučajeve dojave o bombama u školama, da sustav mora reagirati na svaku prijetnju, pa i onu najmanju, te je osudivši takve poteze poručilo da sigurnost u sustavu mora biti na prvom mjestu.

Vezano uz sve učestalije slučajeve dojave o bombama u školama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ističe kako sustav mora reagirati na svaku prijetnju, pa i onu najmanju, i to će uvijek činiti. Sigurnost svih u sustavu nam je na prvome mjestu.

"Osuđujemo ovakve nepromišljene postupke koji unose paniku i strah te su nam u potpunosti nejasni motivi onih koji to čine. Nadamo se da će policija vrlo brzo pronaći počinitelje i da će ih pravosuđe brzo i adekvatno kazniti kako nikome više ne bi palo na pamet takvo što činiti", kažu u Ministarstvu.

Zaprimljene dojave 

Više zagrebačkih srednjih škola zaprimilo je u utorak ujutro dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, zbog čega su učenici i djelatnici evakuirani, a nastava nije započela, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka. Dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi stigla je u utorak oko devet sati i na e-mailove većeg broja škola u Dubrovačko-neretvanskoj županiji zbog čega su učenici i djelatnici evakuirani.

Dan ranije na e-mail adrese većeg broja škola na području Splitsko-dalmatinske županije zaprimljene su poruke o navodno postavljenim eksplozivnim napravama, ali se pokazalo da su bile lažne pa su se učenici e nakon policijskih pregleda prijepodne vratili na nastavu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
