DOBILI PORUKU?

Dojave o bombama u zagrebačkim srednjim školama! 'Policija je ušla i rekla da odemo doma'

Dojave o bombama u zagrebačkim srednjim školama! 'Policija je ušla i rekla da odemo doma'
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Među školama su VII. i navodno XIII. gimnazija

21.4.2026.
8:03
Dunja Stanković
Zeljko Lukunic/PIXSELL
U više zagrebačkih gimnazija jutros je stigla prijetnja o postavljenom eksplozivu, pišu 24 sata. 

Među školama su navodno XIII. gimnazija i VII gimnazija koja je evakuirana. 

"Ušla je policija u školu i rekli su nam da idemo doma. Navodno će nam poslati mail da će biti online nastava", doznajemo od jedne učenice VII. gimnazije. 

Policiji smo poslali upit za više informacija, a odgovor ćemo objaviti čim stigne.  

Nova uzbuna uslijedila je dan nakon dojava o navodno postavljenom eksplozivu uznemirile dvadesetak splitskih srednjih škola. 

U ponedjeljak ujutro stigla je poruka u kojoj se navodilo da je u nekim splitskim školama na skrivenim mjestima postavljeno nekoliko kilograma eksploziva. 

Policija je odmah nakon zaprimanja dojave izašla na teren u obavljen je pregled. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
