Dojave o bombama u zagrebačkim srednjim školama! 'Policija je ušla i rekla da odemo doma'

U više zagrebačkih gimnazija jutros je stigla prijetnja o postavljenom eksplozivu, pišu 24 sata.

Među školama su navodno XIII. gimnazija i VII gimnazija koja je evakuirana.

"Ušla je policija u školu i rekli su nam da idemo doma. Navodno će nam poslati mail da će biti online nastava", doznajemo od jedne učenice VII. gimnazije.

Policiji smo poslali upit za više informacija, a odgovor ćemo objaviti čim stigne.

Nova uzbuna uslijedila je dan nakon dojava o navodno postavljenom eksplozivu uznemirile dvadesetak splitskih srednjih škola.

U ponedjeljak ujutro stigla je poruka u kojoj se navodilo da je u nekim splitskim školama na skrivenim mjestima postavljeno nekoliko kilograma eksploziva.

Policija je odmah nakon zaprimanja dojave izašla na teren u obavljen je pregled.