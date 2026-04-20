Brojne dojave o bombama u školama na jugu Hrvatske

Više škola na području Splitsko-dalmatinske županije zaprimilo je tijekom jutra dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Prema informacijama policije, na službene mail adrese većeg broja obrazovnih ustanova stigla je elektronička pošta istog sadržaja u kojoj se navodi da je u školama postavljena eksplozivna naprava, piše Dalmacija Danas.

Policajci su odmah nakon zaprimanja dojava izašli na teren te započeli s provjerama svih navedenih lokacija. U tijeku su pregledi školskih objekata i provođenje svih potrebnih sigurnosnih mjera i radnji kako bi se utvrdila vjerodostojnost dojava i osigurala sigurnost učenika i djelatnika.

"Jutros smo zaprimili informacije da je na službeni e-mail većeg broja škola na području Splitsko-dalmatinske županije zaprimljena elektronička pošta istog sadržaja u kojoj piše da je u obrazovnoj ustanovi postavljena eksplozivna naprava. Policijski službenici su odmah nakon zaprimanja informacije izašli na teren, obavit će se pregledi obrazovnih ustanova i sve potrebne mjere i radnje", rekli su iz PU splitsko-dalmatinske za Dalmaciju Danas.

