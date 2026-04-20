FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POLICIJA NA TERENU /

Brojne dojave o bombama u školama na jugu Hrvatske

×
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL/Ilustracija

Policijski službenici su odmah nakon zaprimanja informacije izašli na teren, obavit će se pregledi obrazovnih ustanova i sve potrebne mjere i radnje

20.4.2026.
10:12
Tajana Gvardiol
VOYO logo
VOYO logo

Više škola na području Splitsko-dalmatinske županije zaprimilo je tijekom jutra dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Prema informacijama policije, na službene mail adrese većeg broja obrazovnih ustanova stigla je elektronička pošta istog sadržaja u kojoj se navodi da je u školama postavljena eksplozivna naprava, piše Dalmacija Danas.

Policajci su odmah nakon zaprimanja dojava izašli na teren te započeli s provjerama svih navedenih lokacija. U tijeku su pregledi školskih objekata i provođenje svih potrebnih sigurnosnih mjera i radnji kako bi se utvrdila vjerodostojnost dojava i osigurala sigurnost učenika i djelatnika.

"Jutros smo zaprimili informacije da je na službeni e-mail većeg broja škola na području Splitsko-dalmatinske županije zaprimljena elektronička pošta istog sadržaja u kojoj piše da je u obrazovnoj ustanovi postavljena eksplozivna naprava. Policijski službenici su odmah nakon zaprimanja informacije izašli na teren, obavit će se pregledi obrazovnih ustanova i sve potrebne mjere i radnje", rekli su iz PU splitsko-dalmatinske za Dalmaciju Danas. 

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike