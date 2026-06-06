Podgrijavanje kave u mikrovalnoj nije preporučljivo: 'Problem nije samo u aromi'

Gotovo svima se to dogodilo: skuhate savršenu šalicu kave, ali vas prekine poziv, hitan zadatak ili jednostavno trenutak nepažnje. Kad se vratite, dočeka vas hladan, neprivlačan napitak.

Prvi instinkt većine je ubaciti šalicu u mikrovalnu pećnicu na tridesetak sekundi. No, taj naizgled bezazlen potez pokreće niz kemijskih promjena koje ne samo da narušavaju okus kave, nego mogu utjecati i na njezinu podnošljivost kod osjetljivijih osoba.

Gubitak arome i pojačana gorčina

Prva i najuočljivija posljedica podgrijavanja u mikrovalnoj jest gubitak arome. Svježe pripremljena kava sadrži stotine hlapljivih aromatičnih spojeva koji joj daju kompleksne note, od voćnih i cvjetnih do orašastih i čokoladnih. Ti su spojevi izrazito osjetljivi i počinju isparavati već kako se kava hladi.

Brzo i neravnomjerno zagrijavanje u mikrovalnoj dodatno ubrzava taj proces, pa rezultat često bude napitak bez mirisa, dubine i karaktera — tek blijeda verzija izvorne kave.

No, problem nije samo u aromi. Kako se mijenja kemijski sastav napitka, dolazi i do izraženije gorčine. Ključnu ulogu pritom imaju klorogenske kiseline, prirodni antioksidansi u kavi koji svježem napitku daju blagu i ugodnu kiselost. Pod utjecajem topline i vremena one se razgrađuju na kofeinsku i kininsku kiselinu, pri čemu kininska kiselina doprinosi izraženoj, trpkoj gorčini.

Svakim novim podgrijavanjem taj se proces dodatno pojačava, a kava postaje sve "tvrđa" i neugodnija za nepce. U tome ulogu ima i fiziologija: okusni receptori na višim temperaturama osjetljiviji su na gorčinu, pa doživljaj postaje još izraženiji.

Učinak podgrijane kave na probavu

Iako je promjena okusa dovoljna da mnoge odvrati od podgrijavanja, važniji aspekt je potencijalni utjecaj na probavni sustav.

Gastroenterolozi upozoravaju da opetovano zagrijavanje kave može dodatno pojačati njezinu iritativnost kod osoba sklonih žgaravici, refluksu ili osjetljivom želucu.

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Kava sama po sebi ima dvostruki učinak na probavu. S jedne strane, kofein opušta donji ezofagealni sfinkter — mišić koji sprječava povrat želučane kiseline u jednjak. Kada je taj "ventil" opušten, povećava se rizik od žgaravice.

S druge strane, prirodne kiseline u kavi potiču lučenje gastrina, hormona koji signalizira želucu da proizvodi više kiseline. Kod svježe kave taj je učinak uobičajen i uravnotežen, no kod podgrijane kave, u kojoj su se razvile izraženije i gorče kiseline, taj poticaj može biti intenzivniji.

Kod osjetljivih osoba, osobito ako se kava pije na prazan želudac, kombinacija veće kiselosti i opuštenog sfinktera može izazvati neugodu, peckanje i refluks. Liječnici pritom naglašavaju da problem nije u jednom slučaju, nego u učestalom ponavljanju.

Postoje li bolje opcije?

Stručnjaci se slažu: najbolja kava je uvijek svježe skuhana. No, ako je podgrijavanje neizbježno, mikrovalna pećnica nije najbolji izbor.

Bolja alternativa je lagano zagrijavanje na štednjaku, u malom lončiću na niskoj temperaturi. Sporiji i ravnomjerniji toplinski proces manje narušava aromu i blaže utječe na kemijsku strukturu napitka.

Što se sigurnosti tiče, crna kava koja je stajala nekoliko sati na sobnoj temperaturi uglavnom je sigurna za konzumaciju. No, ako ste dodali mlijeko, vrhnje ili druge mliječne proizvode, vrijede druga pravila — takvi sastojci ne bi smjeli stajati izvan hladnjaka dulje od dva sata zbog rizika od razvoja bakterija, piše Daily Mail.

Prevencija kao najbolje rješenje

Umjesto podgrijavanja, najbolje rješenje je spriječiti hlađenje kave. Termo šalica ili izolirani vrč mogu satima zadržati temperaturu i sačuvati aromu bez potrebe za ponovnim zagrijavanjem.

Ritual ispijanja kave zaslužuje dosljednost — od prvog do posljednjeg gutljaja, bez kompromisa u okusu i bez nepotrebnog narušavanja kvalitete.

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