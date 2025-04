Opadanje kose, ubrzano starenje, loš zadah... Stručnjaci izdali upozorenje kavopijama

Kava je mnogima omiljeni napitak. No, ona bi mogla utjecati na vaše tijelo na neočekivane načine, od kose i kože do dugoročnog zdravlja zuba.

Kava, osim kofeinom, obiluje topivim vlaknima i biljnim spojevima koji imaju širok raspon učinaka na zdravlje. Postavlja se pitanje kakav učinak kava ima na tijelo te koja se količina preporučuje za konzumaciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nutricionistička terapeutkinja i farmaceutkinja Deborah Grayson, iz internetskog savjetovališta Digestion with Confidence za The Mirror je rekla: "Puno se raspravlja o tome koja je količina sigurna, budući da uvelike ovisi o vašoj sposobnosti metaboliziranja kofeina, na što utječu genetika i opće zdravlje".

"Određena srčana oboljenja, na primjer, mogu se pogoršati kofeinom. No opći je konsenzus da je 400 miligrama kofeina dnevno sigurno. Budući da kava sadrži između 70 do 150 miligrama kofeina po šalici, ovisno o vrsti i jačini, to znači da većina ljudi može sigurno popiti između dvije do četiri šalice dnevno", otkrila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Utjecaj kave na mozak

Jedan od glavnih razloga zašto pijemo kavu je njena sposobnost da nas razbudi. Ovaj napitak stimulira kemikalije u mozgu koje stvaraju osjećaj dobrog raspoloženja, kao što je dopamin, što tjera neuronske mreže da rade brže, pokrećući hormone borbe ili bijega. Ali ako kavu konzumirate u pravo vrijeme, ona također može poboljšati pamćenje.

"Međutim, nakon što smo upotrijebili kavu za buđenje mozga, može biti teško isključiti njene učinke", upozorila je neuroznanstvenica Anne-Sophie Fluri, koja vodi Brainwave radionice o tome kako maksimalno povećati snagu mozga.

Foto: Pixabay

To je zato što kofein blokira receptore u mozgu za kemijski spoj adenozin, zbog čega se osjećamo pospano i opušteno.

"Kofein ima poluživot od oko pet do šest sati. To znači da je polovica kofeina koji ste konzumirali još uvijek u vašem tijelu nakon tog vremena. Koliko brzo vaše tijelo razgrađuje kofein može varirati ovisno o vašem metabolizmu i jetrenim enzimima", objasnila je neuroznanstvenica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također, kofein u kavi spriječit će vas i da se dobro naspavate. Studija objavljena u časopisu Journal of Clinical Sleep Medicine 2013. godine otkrila je da pijenje kofeina do šest sati prije spavanja "značajno" remeti san, skraćuje ukupno vrijeme spavanja za više od sat vremena i smanjuje period dubokog spavanja, koji je ključan za pohranjivanje sjećanja.

Utjecaj kave na zube

Iako je kava možda ukusna, nije dobra za vaše zube ili zadah. "S vremenom, pijenje u velikim količinama može uzrokovati promjenu boje zuba i pridonijeti lošem zadahu", rekla je dr. Nyree Whitley, glavna klinička službenica u mydentist.co.uk.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kava ima visoku kiselost, što može nagrizati caklinu i povećati nakupljanje plaka. To čini vaše zube osjetljivijima na karijes, osobito ako u kavu unosite šećer ili razne sirupe", objasnila je.

"Kada u kavu dodate mlijeko, to također može biti recept za loš zadah. Kava smanjuje proizvodnju sline, te tako dopušta bakterijama da se razmnožavaju i dovodi do lošeg zadaha. Također ima učinak isušivanja, što može dovesti do proizvodnje sumpornih spojeva u ustima",kazala je dr. Whitley.

Utjecaj kave na kožu

"Kava je paradoks za vašu kožu. Ona može biti i zaštitnica i uništiteljica mladolikosti. Kofein je snažan antioksidans koji pomaže neutralizirati slobodne radikale, koji ubrzavaju starenje. Međutim, kronično povišeni kortizol iscrpljuje kolagen, građevni element kože, slabi kožnu barijeru i dovodi do bora i gubitka elastičnosti brže od prirodnog starenja", istaknula je dr. Laura Geige, kozmetička dermatologinja u It's Me and You.

Utjecaj kave na kosu

"Ispijanje puno kave može izbaciti važne minerale iz tijela, uključujući željezo, koje je ključno za zdrav rast kose. Naše tijelo treba dobre zalihe određenih vitamina i minerala za dobro stanje i pigmentaciju kose, uključujući selen, cink i bakar", objasnio je triholog Iain Sallis.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dakle, ako konzumiramo puno crne kave, to će utjecati na zalihe minerala u našem tijelu, što bi zauzvrat moglo imati negativan učinak na stanje kose, uključujući sjaj i teksturu", dodao je.

Ovaj gubitak željeza zbog prekomjerne konzumacije kofeina može čak izazvati gubitak kose. "Željezo je potrebno za zdrav rast kose. Kada ga nedostaje, skraćuje se ciklus rasta, zbog čega ona brže ispada, posebno kod žena, koje su već osjetljivije na niske razine željeza zbog menstrualnog gubitka krvi", rekao je Iain.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Utjecaj kave na kosti

Utvrđeno je da ispijanje previše kave sprječava apsorpciju kalcija koji nam je potreban za održavanje čvrstoće kostiju. Studija iz Norveške, na gotovo 20.000 žena, otkrila je da ispijanje devet ili više šalica kave dnevno povećava rizik od prijeloma kostiju.

"Izuzetno visoke razine unosa kofeina mogu smanjiti apsorpciju kalcija i smanjiti gustoću kostiju, osobito ako već imate nizak unos kalcija u svojoj prehrani", rekla je nutricionistička terapeutkinja Deborah Grayson.

Utjecaj kave na tjelesnu težinu

Kofein je prirodni sagorjevač masti, povećava adrenalin koji potiče metabolizam i pomaže oslobađanje masnih kiselina iz tkiva.

"Pijenje dvije do četiri šalice kave može potisnuti apetit i smanjiti broj kalorija unesenih u obrok, dok tri do pet šalica može smanjiti rizik od dijabetesa tipa 2", kazala je Deborah.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Utjecaj kave na crijeva

Kada razmišljate o načinima na koje možete dnevno unijeti vlakna, ispijanje kave vam vjerojatno ne pada na pamet. Ali kava je bogata topivim vlaknima koja se pretvaraju u gel kada se probave u crijevima. Šalica od 100 mililitara sadrži između 0,47 i 0,75 grama vlakana, što je trećina količine u banani.

Ova vlakna pomažu u stvaranju gela koji oblaže stijenke crijeva gdje potiče rast zdravih crijevnih bakterija, tvrdi se u studiji objavljenoj u Nature Microbiology. Utvrđeno je da smanjuje upalu u crijevima, jača imunitet, smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2 i usporava razvoj raka. Njezin visok sadržaj vlakana također može objasniti zašto jaka kava na prazan želudac može ubrzati tranzit hrane kroz crijeva, posebno za osobe sa sindromom iritabilnog crijeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Utjecaj kave na srce

Ako imate problema s visokim tlakom ili srčanim ritmom, nemojte pretjerivati ​​s kavom, upozorila je nutricionistica Rohini Bajekal.

"Muškarci koji imaju problema s krvnim tlakom ili srčanim ritmom trebali bi biti oprezni. Kofein može privremeno povećati krvni tlak i broj otkucaja srca, pa bi muškarci sa srčanim problemima mogli razmisliti o ograničavanju unosa ili odabiru verzija bez kofeina", istaknula je.

Ako nemate problema sa srcem, u umjerenim količinama kava se pokazala dobrom za zdravlje srca. Prema studiji u European Journal of Preventive Cardiology iz 2022. godine, oni koji su pili dvije do tri šalice kave svaki dan imali su manji rizik od kardiovaskularnih bolesti i rane smrti od ljudi koji to nisu činili.

Istraživanje sa Sveučilišta Johns Hopkins također je pokazalo da redovita konzumacija kave može smanjiti rizik od moždanog udara za 20 posto, vjerojatno zato što spojevi koje sadrži pomažu u smanjenju upale i održavaju krvnih žila otvorenima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Gastroenterolog: 'Rak debelog crijeva visoko je izlječiv, odgovor je u kolonoskopiji'