Šest namirnica nikada ne biste trebali jesti za doručak: Lako ih je zamijeniti

Svi znamo da su neki doručci bolji od drugih i da svakodnevna konzumacija slatke krafne i kave s puno šećera neće učiniti čuda za zdravlje.

No, dijetetičari ne vole nužno potpuno zabraniti određenu hranu. "Nikad ne kažem nikad kad je riječ o izboru hrane. Sva se hrana može uklopiti u uravnoteženu prehranu", rekla je za Real Simple dijetetičarka Kristen Smith, glasnogovornica američke Akademije za prehranu i dijetetiku.

Namirnice koje biste trebali izbjegavati jesti za doručak

Iako se ove namirnice svakako mogu uklopiti u uravnoteženu prehranu, ako ih jedete svakodnevno, možda bi bilo bolje zamijeniti ih nekom od sljedećih hranjivijih alternativa koje su odobrili dijetetičari i koje su jednako ukusne.

1. Jogurti s različitim okusima

Kao hrana koja je bogata probioticima, jogurt je jako hvaljen kao dodatak prehrani. Ali nisu svi jogurti jednaki i stručnjaci preporučuju izbjegavanje jogurta s okusima koji se nalaze na policama trgovina.

Dijetetičarka Caroline Susie objasnila je zašto aromatizirani jogurt nije idealan.

"On je prepun dodanih šećera, ponekad koliko i bombon. To može dovesti do skokova šećera u krvi i padova te vas ostaviti gladnima ubrzo nakon toga", rekla je.

Vaša bolja opcija za doručak je obični grčki jogurt koji je bogat proteinima, kojem možete dodati svježe voće, orašaste plodove ili malo meda za dodatnu slatkoću.

2. Muffini iz trgovine

Muffini zvuče kao zdrava opcija za doručak, pogotovo ako sadrže voće poput borovnica ili banana. Ali ako ih kupujete u trgovini, možda ćete dobiti više nego što ste očekivali.

"Većina kupovnih muffina napravljena je od rafiniranog brašna i šećera, što ih čini više nalik desertu nego doručku. Nedostaje im proteina i vlakana, što dovodi do gladi ubrzo nakon jela", objasnila je Susie.

Bolja opcija za doručak je domaći muffin napravljen od cjelovitih žitarica i prirodnih zaslađivača poput pirea od banana i dodanih proteina poput orašastih plodova ili sjemenki.

3. Flaširani smoothieji i voćni sokovi

Smoothieji i sokovi popularan su doručak dok ste u pokretu kada ste zauzeti, a unaprijed zapakirani smoothieji ili sokovi mogu biti vrhunska pogodnost. Međutim, oni možda nisu najbolji za vas.

"Mnogi već pripremljeni smoothieji i sokovi sadrže malo vlakana i bogati su šećerom, što dovodi do brzih padova energije. Čak i ako su napravljeni od voća, ispijanje sokova bez vlakana ne pruža iste prednosti kao cijelo voće", objasnila je Susie.

Bolja opcija za doručak je priprema vlastitih smoothieja. Stavite u blender cijelo voće, lisnato povrće, proteine (grčki jogurt ili proteinski prah) i zdrave masnoće (poput maslaca od orašastih plodova ili lanenih sjemenki), dobro smiksajte i ponesite zdrav doručak sa sobom.

4. Krafne i slatka peciva

Vjerojatno je logično da krafna prekrivena slatkim mrvicama ili čokoladni kroasan nisu na popisu zdravih izbora za doručak.

"Opcije za doručak koje su zaslađene šećerom, poput krafni, obično nemaju proteina i vlakana, koji su važni da biste ostali siti satima. To znači da ćete potražiti drugi doručak prije nego što mislite", istaknula je Smith.

"Ako povremeno ne možete odoljeti krafni ili hrpi palačinki koje su prelivene slatkim sirupom, pokušajte ih upariti s hranom bogatom proteinima kao što su jaja ili pileća kobasica", savjetovala je Smith.

5. Granola pločice iz trgovine

Možda je pomalo šokantno vidjeti granolu na popisu ne tako dobrih izbora za doručak, jer je često puna cjelovitih žitarica, orašastih plodova i druge hrane koja je dobra za vas. Ali morat ćete pažljivo provjeriti etikete kako biste bili sigurni da ste odabrali dobru.

Kupovna granola nije idealna, jer mnogi proizvođači koriste puno dodanog šećera i nezdravih masnoća, što je čini više sličnoj bombonima ili drugim poslasticama.

Provjerite etikete na onima koje razmatrate kako biste odabrali marku granole s minimalnim dodanim šećerom ili napravite vlastitu granolu. Susie, također, preporučuje da umjesto granole ze doručak jedete obrok bogat proteinima i vlaknima poput zobene kaše s orasima i bobičastim voćem.

6. Slanina i prerađeno meso

Slanina i kobasice mogu se činiti kao brz način da u svoj doručak unesete prijeko potrebne proteine. Ali sva ta sol i masnoće koji dolaze s tim možda nisu najbolji izbor za vaše zdravlje.

Da, slanina može učiniti da se osjećate sitije nego neke druge namirnice za doručak. Ali Susie je ukazala na veze između zasićenih masnoća i natrija te srčanih bolesti i upala kao razlog da odustane od ovog jela za doručak.

Susie je preporučila nemasne proteine ​​poput jaja ili pureće kobasice s prilogom od povrća kao bolju opciju.

